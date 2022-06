Арестуваха двама българи при международна операция срещу трафик на кокаин

Д вама българи са задържани у нас при международна операция срещу трафик на кокаин от държави от Латинска Америка до Европа.

От МВР потвърдиха за акцията.

Разкриха нарколаборатория в Габрово, има задържани

По случая у нас работи ГДБОП съвместно с полицейските власти в Италия. В изпълнение на европейски заповеди за арест и разследване у нас са задържани двама мъже, криминално проявени.

Проведени са претърсвания и са иззети доказателства.

По-рано "Ройтерс" съобщи, че италианската полиция е заловила 4,3 тона кокаин, чиято пазарна стойност възлиза на 240 милиона евро, с което е нанесла тежък удар върху колумбийската групировка за наркоразпространение "Клан дел голфо".

Задържаха над 80 кг кокаин, предназначен за България

Полицията твърди, че това е една от най-големите по рода си пратки с наркотични вещества, залавяни в Европа.

Органите на реда са стигнали до нея във финалния етап на международно разследване, довело до издаването на заповеди за арест на 38 души в шест страни: Италия, Словения, Хърватия, България, Нидерландия и Колумбия.

