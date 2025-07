Оставка след изневярата на концерт на Coldplay - Анди Байрън напуска Astronomer

Т ехнологичната компания Astronomer съобщи, че нейният главен изпълнителен директор Анди Байрън е подал оставка, след като е бе показан да прегръща жена на екран по време на концерт на Coldplay, съобщи CBS News .

Бордът на директорите на Astronomer прие оставката в събота и заяви, че ще започне да търси заместник. Компанията заяви в петък, че е започнала официално разследване на Байрон, след като видеото с него се разпространи онлайн.

"Както беше заявено по-рано, Astronomer е отдадена на ценностите и културата, които ни ръководят от основаването ни. От нашите лидери се очаква да определят стандартите както в поведението, така и в отчетността, а напоследък този стандарт не беше спазен", се казва в изявлението на нюйоркската компания в събота.

Байрън беше показан с ръце, обвити около жена на екран по време на концерт на Coldplay в сряда във Фоксбъро, Масачузетс, според публикация в социалните мрежи. Някои медии идентифицираха жената като шефката на отдел „Човешки ресурси“ на Astronomer Кристин Кабот.

Байрън не е отговорил веднага на молбите за коментар, изпратени до Astronomer.

Astronomer, частна компания, базирана в Ню Йорк, създава софтуер, който помага на компаниите да внедрят технология за управление на работния процес.

Видеоклипът се появи, след като вокалистът на Coldplay Крис Мартин помоли камерите да сканират тълпата за неговата "Jumbotron Song", когато той изпява няколко думи за хората, върху които камерата попада.

В продължение на няколко секунди се виждаше двойка, която се прегръщаше и усмихваше, а ръцете на мъжа обгръщаха дамата, докато тя се облягаше назад в него. Когато бяха показани на големия екран, жената зяпна от ужас, ръцете ѝ покриха лицето и тя се обърна с гръб към камерата. Той се измъкна от кадъра, както и тя.

"Или имат връзка, или просто са много срамежливи" - пошегува се Мартин.

Акаунтите на Байрън и Кабот в LinkedIn бяха неактивни от петък следобед.

В изявление за CBS News в петък Astronomer заяви, че Байрон е пуснат в отпуск и че Пийт ДеДжой, съосновател и главен продуктов директор, изпълнява функциите на временен главен изпълнителен директор.

На повечето места за провеждане на концерти има табели, които информират публиката, че може да бъде заснета по време на събитието. Това е обичайна практика, особено когато групите обичат да използват изпълненията за музикални клипове или концертни филми.

