Съпругът на Кристин Кабот разкри истината за скандала с изневярата на концерта на Coldplay

С ъпругът на бившия HR директор на Astronomer Кристин Кабот – Андрю Кабот – разкри, че двамата вече са били разделени, преди тя да бъде заснета в интимен момент с бившия изпълнителен директор на компанията, Анди Байрън, по време на концерт на Coldplay през юли.

Андрю, с когото Кристин подаде молба за развод миналия месец, направи шокиращо изявление в понеделник. Той подчерта, че с Кристин са били „разделени по взаимно съгласие“ преди неловкия момент между нея и Байрън, който бързо обиколи интернет.

Ex-Astronomer HR exec Kristin Cabot’s husband drops shocking twist after Coldplay kiss cam scandal https://t.co/SG5trFLtbC pic.twitter.com/SsZ1gOv6Md — Page Six (@PageSix) September 9, 2025

„Андрю и Кристин бяха разделени лично и по взаимно съгласие няколко седмици преди концерта на Coldplay“, заяви говорител на Андрю – изпълнителен директор на Privateer Rum – пред People. „Решението им за развод вече беше взето преди тази вечер. Сега, когато молбата за развод е публична, Андрю се надява, че това ще сложи край на спекулациите и ще позволи на семейството му да запази дискретността, която винаги е ценяло.“

По данни от имотни документи, получени от The Post, Кристин е споделяла общ адрес с Андрю в град Рай, Ню Хемпшир, поне от 2023 г.

Публикация във Facebook, датирана от май 2024 г., показва Кристин с голям брачен пръстен, усмихната редом до Андрю и двете им малки деца.

Междувременно съдебни документи, до които Daily Mail има достъп, разкриват, че Кристин е подала молба за развод в съда в Портсмут, Ню Хемпшир, на 13 август. Втората бивша съпруга на Андрю – Джулия Кабот – също потвърди пред изданието, че той ѝ е казал, че двамата с Кристин вече са били разделени преди „скандала с изневярата“.

„Изпратих съобщение на Андрю веднага след това и той каза: „Животът ѝ няма нищо общо с мен“ и уточни, че са се разделили“, сподели Джулия, която била омъжена за него четири години, преди да се разведат през 2018 г.

Kristin Cabot's Estranged Husband Breaks Silence On Coldplay Kiss Cam Drama https://t.co/xrJf7fZ0WD pic.twitter.com/VbACbAjsbZ — TMZ (@TMZ) September 9, 2025

По думите ѝ бившият ѝ съпруг не е „приятен човек“.

„Затова, когато това се случи, получих много съобщения от хора с думата: карма. Беше нещо като – каквото дадеш, това получаваш“, каза тя. „Не мисля, че е засегнат от случилото се. Не вярвам, че чувствата му са наранени. По-скоро е засрамен, ако изобщо е изпитал нещо.“

След скандала с целувката както 52-годишната Кристин, така и 50-годишният Байрън подадоха оставки от ръководните си постове в Astronomer.

Двамата станаха мигновено популярни в социалните мрежи заради реакциите си, след като бяха заснети в романтична прегръдка от камерата Jumbotron на концерта на Coldplay в Бостън. Щом осъзнаха, че са на екрана, Байрън изглеждаше шокиран и веднага се наведе, докато Кристин се обърна, очевидно смутена.

Astronomer CEO caught cheating with his HR chief during a Coldplay concert in Boston.



Both are married with kids.



Andy Byron cheated on his wife, Megan Kerrigan Byron.



Kristin Cabot cheated on her husband, Kenneth C Thornby.



Pieces of shit.pic.twitter.com/lWYupcO5iD — Amiri King (@AmiriKing) July 17, 2025

Фронтменът на Coldplay, Крис Мартин, се пошегува от сцената: „Или имат афера, или просто са много срамежливи.“

По-късно стана ясно, че Байрън е бил женен за Меган Кериган Байрън.

Меган е напуснала семейния им дом в Нортбъроу, Масачузетс, на стойност 1,4 милиона долара и се е укрила в имението им в Мейн, оценено на 2,4 милиона долара, докато е водела кризисни разговори за брака си, съобщи Daily Mail през юли.