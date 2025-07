Скандалът с изневяра на концерт на Coldplay: Защо HR директорката не беше уволнена и дали може да съди компанията

И зпълнителният директор на отдел „Човешки ресурси“ на Astronomer, за която се твърди, че е хваната в афера с главния изпълнителен директор Анди Байрън на концерт на Coldplay миналата седмица, изглежда все още има работа - дори след като Байрън беше принуден бързо да подаде оставка заради скандала.

Коя е Кристин Кабот - милиардерската съпруга, уловена в изневяра на живо

Главният директор по човешките ресурси Кристин Кабот е в отпуск, но не е била публично уволнена поради опасения за отговорност, твърдят правни експерти - а не е толкова лесно да се изхвърлят служители само заради „грозни“ заглавия, съобщава The Post .

Coldplay's Chris Martin accidentally exposes astronomer CEO Andy Byron having an affair with his HR chief Kristin Cabot. pic.twitter.com/GMa2g0EiK3

Съдбата на Кабот в базираната в Ню Йорк технологична компания все още е неясна - въпреки че юристите по трудово право също хвърлиха студена вода върху всяко евентуално дело за сексуален тормоз или подобни твърдения.

„В реално съществуваща голяма компания не можеш да уволниш някого само защото заглавията са грозни“, казва адвокат Никол Бренецки.

"Вероятно става въпрос за договори, вътрешни разследвания и правни въпроси", добавя Бренецки.

Последствията след изневяра на концерт на Coldplay

"Ако HR даде зелена светлина на това, което се случи с Coldplay, и има документална следа, вероятно ще се стигне до разправия. Просто може да минат още няколко дни, преди брадвата да падне.", допълва адвокатът.

Кабот, която започва работата през ноември 2024 г., стана едната половина от вирусен публичен скандал, когато тя и Байрън бяха извикани от фронтмена на Coldplay Крис Мартин на джъботрона по време на концерт на стадион „Джилет“ край Бостън. Когато някой бъде „хванат на джъмботрона“, означава, че лицето му се е появило на големия екран пред хиляди зрители, което може да бъде забавно, вълнуващо... или крайно неудобно - както в случая със скандала.

По-късно от фирмата Astronomer публично потвърдиха, че се провежда разследване на инцидента.

HR exec in Coldplay cheating scandal married into one of the oldest, wealthiest families in Boston: ‘The Cabots speak only to God’ https://t.co/qoZGGTSdUE pic.twitter.com/tljnmiaNGn