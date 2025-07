Вокалистът на Coldplay Крис Мартин с шега, след като разкри неволно любовна афера

В окалистът на Coldplay Крис Мартин не можа да се въздържи да не коментира, след като по време на концерта си в Масачузетс тази седмица случайно разкри „аферата“ на технологичен магнат с негов колега, съобщи The Post .

След като в четвъртък клипът с двамата посетители на концерта се появи в интернет, интернет следотърсачите бързо идентифицираха влюбената двойка като главния изпълнителен директор на Astronomer Анди Байрън и ръководителя на отдела за човешки ресурси на компанията Кристин Кабот.

Шеф на технологична компания е хванат в изневяра на концерт на Coldplay

Тъй като последиците от този момент продължават да се развиват, изпълнителят на „Sparks“ не губи време преди да се пошегува с друга двойка по време на концерта на стадион „Джилет“ във Фоксбъро.

В нов клип в социалните мрежи 48-годишният музикант се подиграва на собствения си гаф по време на шоуто, след като е показана друга двойка на концерта.

"Добре, слушай, вие двамата двойка ли сте? Вие двамата законна двойка ли сте?", пошегува се той според записаното от фенове видео в X и YouTube.

"Разбирате ли английски? Hablas Español? Добре, просто ще рискувам", добави Мартин.

Забавният момент се случи миг след като колегите по погрешка бяха уловени на импровизирана камера за целувки.

Секунди след като разбра, че двойката е на големия екран, се видя, че разтревоженият главен изпълнителен директор бързо се измъква от кадър, а унизената Кабот се обръща настрани от тълпата от 55 000 посетители на концерта на стадион „Джилет“.

Първоначално Мартин си мисли, че камерата е уловила сладък момент, като каза: „Вижте тези двамата“.

Chris Martin: Are you two a legitimate couple?



😭 pic.twitter.com/yCs7EMVhHm