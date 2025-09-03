Скандал на концерт на Coldplay: Крис Мартин обвинен в унижение на израелски фенове

К рис Мартин от Coldplay предизвика бурни реакции, след като покани млади израелски фенове на сцената по време на концерт във Великобритания и ги увери, че са „равностойни хора на Земята“, като в същото време приветства и палестинците в публиката.

Dear @coldplay,



I doubt you’ll ever see this – but some things need to be said.



At a recent concert of yours, you asked two fans who had been brought on stage where they were from. When they responded with “Israel,” they were met with boos from the crowd. Instead of… pic.twitter.com/ux1Sj15zUh — Casey Babb (@DrCaseyBabb) September 2, 2025

Видеоклип от случката, заснет на стадион „Уембли“ в Лондон в неделя вечер, бързо стана популярен. В него се виждат двамата притеснени фенове до Мартин, докато публиката реагира със смесица от освирквания, въздишки и аплодисменти. Седнал на пианото, фронтменът на Coldplay им казва: „Ще кажа следното. Много съм благодарен, че сте тук като хора. Ние се отнасяме към вас като към равноправни хора на Земята, независимо откъде идвате. Благодарим ви, че сте тук. Благодарни сме и ви благодарим, че сте любящи и мили.“

След това добавя: „Въпреки че е спорно, може би, искам да приветствам и хора от Палестина в публиката. Вярвам, че всички сме еднакво човешки същества.“

Тези думи предизвикаха гневна реакция сред част от еврейската общност, според която Мартин едновременно е унизил израелските фенове пред хиляди хора и е омаловажил правото им на съществуване.

Coldplay’s Chris Martin blasted after ‘mortifying’ and ‘dehumanizing’ Israeli fans on stage https://t.co/h85JW2RsLN pic.twitter.com/A0RSeFJWN6 — New York Post (@nypost) September 2, 2025

Журналистката Ив Барлоу, която се определя като ционистка, заяви, че „дори не може да си представи колко унизителен е бил този момент“ за двете фенки. „Представете си, че сте извикани на сцената да бъдете почетени като фенове на любимата си група и това се превръща във възможност да се оправдавате пред десетки хиляди“, написа тя в X (бивш Twitter).

Еврейският ютубър Яков Лангер нарече изказването „отвратително“: „Coldplay поканиха две жени на сцената, след което ги смъмриха и ги накараха да се чувстват зле, защото… са израелки. Той не спомена заложниците, държани от Хамас. Всъщност не се отнесе с тях като с човешки същества.“

Кейси Баб, научен сътрудник, също разкритикува Мартин, че е превърнал „това, което трябваше да бъде нощ на празник, възхищение и еуфория“ в „вечер на унижение, объркване и тъга, защото ти липсва дори най-основното разбиране за нещата, които проповядваш“.

„Вместо да ги подкрепите и да се отнесете с тях, както бихте се отнесли с всички останали фенове – с достойнство, уважение и доброта – вие ги накарахте да се чувстват условно приети, дехуманизирани и виновни за това, че са евреи“, добави Баб.

Израелският фен на Coldplay Ярон Самид също изрази разочарование: „Крис, винаги си изглеждал като мил, любящ човек, който използва музиката, за да сближава хората. Това беше нетактична грешка, която допълнително разделя хората и дълбоко наранява някои от най-верните ви фенове. Надявам се да намериш време да преосмислиш избора си на думи и да осъзнаеш, че те идват от място на нарастващи предразсъдъци срещу израелския народ, който бе въвлечен във война, която никога не е искал.“

Coldplay’s Chris Martin slammed for ‘dehumanizing’ Israeli fans during London concert https://t.co/bIzRVJkOfZ pic.twitter.com/d75r7nuAHj — Page Six (@PageSix) September 2, 2025

Втори скандал за Coldplay това лято

Това е вторият път през това лято, в който Coldplay попадат в международните новини по време на световното си турне Music of the Spheres.

През юли главният изпълнителен директор Анди Байрън беше принуден да напусне компанията си за изкуствен интелект Astronomer, оценявана на 1,3 милиарда долара, след като той и директорът по човешки ресурси Кристин Кабот бяха заснети да се гушкат на „камерата за целувки“ по време на концерт на Coldplay на стадион Gillette в Масачузетс.

Двамата, които са женени за други хора, първоначално се усмихнаха, но след това се смутиха под прожекторите – Кабот бързо скри лицето си, а Байрън драматично се наведе, за да излезе от кадър. Видео от случката обиколи интернет.

В момента Мартин изглеждаше леко объркан от неловката ситуация, но се пошегува: „Или имат афера, или са много срамежливи.“ Седмица след оставката на Байрън, и Кабот напусна компанията.