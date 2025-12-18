Китай призова САЩ незабавно да спрат въоръжаването на Тайван

К итай призова САЩ да "спрат незабавно" да въоръжават Тайван, след като Тайпе обяви закупуването на американско оръжие на стойност над 11 милиарда долара, предадоха Франс прес и Ройтерс.

Китайското външно министерство заяви, че осъжда новата продажба на оръжие и смята, че Вашингтон "е нарушил сериозно" принципа за единен Китай, като е навредил на мира и стабилността в Тайванския проток.

"Китай призовава САЩ (...) да спази тържествените ангажименти, поети от американските лидери", добави говорителят.

Въоръжаването на Тайван от САЩ ще има само обратен ефект, заяви говорителят на външното министерство Гуо Цзякун на ежедневна пресконференция. Той призова Вашингтон "незабавно да прекрати опасната практика на въоръжаване на Тайван".

В същото министерството на търговията в Пекин заяви, че разследванията на Европейския съюз по отношение на субсидиите за чуждестранни компании са оказали сериозно влияние върху инвестициите и бизнес операциите на китайските фирми в блока, и Китай се противопоставя категорично на подобни стъпки. Пекин се надява, че ЕС ще прекрати незабавно "неразумното потискане" на чуждестранните компании, включително и тези от Китай, заяви Хъ Ядун, говорител на министерството, на редовна пресконференция.

Китайското министерство на търговията заяви, че изискването за износна лицензия за около 300 стоманени продукта има за цел да засили мониторинга и проследяването на износа и е в съответствие с правилата на Световната търговска организация. В петък Китай обяви, че планира да въведе лицензионна система от 2026 г. за регулиране на износа на метала, тъй като големите доставки са предизвикали нарастваща протекционистка реакция в целия свят.

Китайското министерство на търговията потвърди, че е издало някои общи лицензии за износ на редки земни елементи.