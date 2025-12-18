   Специално съдържание

ББР и БАКБ стартират ново партньорство в подкрепа на бизнеса по програма InvestEU

Гаранционен ресурс от 32 млн. евро ще отключи кредитиране за над 160 млн. евро за развитие на МСП и изпълнение на зелени проекти

18 декември 2025, 17:18
ББР и БАКБ стартират ново партньорство в подкрепа на бизнеса по програма InvestEU
Източник: Българска банка за развитие

Б ългарска банка за развитие (ББР) и Българо-американска кредитна банка (БАКБ) подписаха споразумение за предоставяне на гаранции по програма InvestEU.

Подписите си под документа сложиха изпълнителните директори на ББР и БАКБ Цанко Арабаджиев и Илиан Георгиев, и членът на Управителния съвет на ББР Теодора Пешева.

Споразумението предвижда използването на гаранционен ресурс от 32 млн. евро, който ще даде възможност за отпускането на над 160 млн. евро ново финансиране за българския бизнес.




ББР предоставя подкрепа по две направления на InvestEU – „Държава членка“ и „ЕС“. Финансовият продукт е насочен към микропредприятия, малки и средни компании, както и към дружества със средна пазарна капитализация, които се нуждаят от средства за разширяване на дейността си, иновации и по-висока производителност.

Гаранциите ще бъдат прилагани в две отделни линии на финансиране.




Гаранцията за МСП предвижда подкрепа за над 150 млн. евро нови заеми, насочени към конкурентоспособност, дигитална трансформация, модернизация и повишаване на заетостта.

Гаранцията за устойчиви инвестиции ще подкрепи зелени проекти на обща стойност 10 млн. евро, включително инициативи за рециклиране, управление на отпадъци и подобряване на качеството на въздуха.

„Споразумението по InvestEU, което подписахме, е още една стъпка в разширяването на подкрепата ни към нашите клиенти. Чрез него даваме на бизнеса по-добър достъп до финансиране и повече увереност да реализира инвестиции със зелен и социален ефект. В партньорство с ББР и с подкрепата на европейските гаранции помагаме на компаниите да превръщат добрите си идеи в работещи проекти – за регионите, за хората и за устойчивото развитие на икономиката”. Това заяви Илиан Георгиев, главен изпълнителен директор на БАКБ.

„С този инструмент Българската банка за развитие превръща европейските политики в реално финансиране за бизнеса. Нашата роля е да поемаме риск там, където пазарът е по-предпазлив, и да подкрепяме компании с потенциал за растеж, иновации и устойчиво развитие“, посочи изпълнителният директор на ББР Цанко Арабаджиев.




Подкрепата от ББР ще позволи на БАКБ да разшири обхвата на своето кредитиране, да поеме по-висок риск и да предложи по-благоприятни условия за бизнеса.

Две трети от ресурса ще бъде насочен към по-слабо развитите региони, с цел намаляване на регионалните различия и подкрепа за местния бизнес извън големите градове.

InvestEU е основният инвестиционен инструмент на ЕС за периода 2021–2027 г., който цели мобилизиране на публични и частни ресурси в подкрепа на устойчивата икономика, малкия бизнес и иновативните проекти.

ББР е сред 17-те прилагащи партньори, акредитирани от ЕК да управляват инструменти, финансирани от европейския бюджет. Банката получи този статут през 2023 г.

Източник: Българска банка за развитие    
