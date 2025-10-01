Любопитно

След изневярата на концерт на Coldplay: Анди Байрън и съпругата му отново заедно

Двамата бяха видени с брачните си халки, докато напускаха луксозно имение в Кенебънк

1 октомври 2025, 10:05
Източник: БГНЕС

Б ившият главен изпълнителен директор на Astronomer Анди Байрън бе забелязан през уикенда да се разхожда щастливо със съпругата си Меган в Мейн – повече от два месеца след като позорно беше уловен на „kiss cam“ да се гушка с директорката си „Човешки ресурси“ по време на концерт на Coldplay, съобщават нови снимки.

Двамата бяха видени с брачните си халки, докато напускаха луксозно имение в Кенебънк – където според слухове Меган се е укривала след скандала – за да си подарят романтичен пикник при залез на местен плаж, показват ексклузивни кадри на Daily Mail.

Други снимки, заснети от изданието, показват двойката да се разхожда из престижния квартал в спортни и ежедневни облекла. Сцената идва след бурния любовен роман на Байрън с Кристин Кабот, тогавашната му директорка „Човешки ресурси“. Тяхната връзка стана публична на 16 юли, когато екранът на стадион „Жилет“ внезапно ги улови в неловка прегръдка. „О, какво?“, реагира вокалистът на Coldplay Крис Мартин, след като забеляза момента по време на турнето „Music of the Spheres“ в Масачузетс.

„Или имат афера, или просто са много срамежливи“, пошегува се той пред публиката.

След избухването на скандала нюйоркската компания за изкуствен интелект, където двамата работеха, започна вътрешно разследване. Гафът в социалните мрежи бързо се превърна в сензация, а Байрън и Кабот бяха пуснати в отпуск.

На следващия ден 51-годишният Байрън подаде оставка, а предполагаемата му любовница се оттегли по-малко от седмица по-късно. Междувременно 52-годишната Кабот подаде молба за развод със съпруга си Андрю на 13 август. За разлика от нея, Байрън и съпругата му все още не са внесли документи за развод в Масачузетс, сочат съдебни записи, цитирани от Daily Mail.

50-годишната Меган засега не е коментирала публично скандала, но бързо премахна фамилията на съпруга си от профилите си в социалните мрежи и възстанови моминското си име – Кериган.

Източник: nypost.com    
