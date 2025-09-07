Хванатата в изневяра на концерта на Coldplay подаде молба за развод

К ристин Кабот, жената, замесена в скандала с „Kiss Cam“ заедно с бившия изпълнителен директор на Astronomer Анди Байрън по време на концерт на Coldplay, е подала молба за развод със съпруга си.

Кабот, която също работеше в Astronomer, е подала документите в Портсмут, Ню Хемпшир, на 13 август, съобщава NBC News.

Coldplay Kiss-Cam mistress Kristin Cabot files for divorce from husband: ‘she doesn’t seem like wife material’ https://t.co/YGS63O6FSC pic.twitter.com/8yUu8XPMpW — New York Post (@nypost) September 6, 2025

Процедурата по развода все още е в ход, сочат съдебни документи, до които изданието е получило достъп. Следващото заседание е насрочено за 26 ноември.

Адвокатите и на Кабот, и на съпруга ѝ не са отговорили на запитванията на NBC News. Според PEOPLE, самата Кабот също не е откликнала на многобройните опити за контакт.

Кабот и Байрън попаднаха в светлината на прожекторите, след като станаха сензация заради реакцията си на „Kiss Cam“, докато присъстваха на концерта на Coldplay във Фоксборо, Масачузетс, на 16 юли.

Щом осъзнаха, че камерата ги е уловила, Кабот закри лицето си, а Байрън се наведе към нея. Реакцията им провокира шега от фронтмена Крис Мартин, който подметна, че може би имат „афера“.

Кадрите бързо обиколиха социалните мрежи, последвани от истинска медийна буря. Онлайн потребители започнаха да разпространяват лични данни за семействата на двамата. Малко след като Astronomer публично призна за скандала и обяви вътрешна проверка, на 19 юли беше оповестена оставката на Байрън.

Kristin Cabot, the Woman Seen with Astronomer CEO in Coldplay 'Kiss Cam' Saga, Files for Divorce from Her Husband: Report https://t.co/brEw6MD9v5 — People (@people) September 7, 2025

Няколко дни по-късно представител на компанията потвърди пред PEOPLE, че и Кабот, която заемаше позицията директор „Човешки ресурси“ в Astronomer, е напуснала.

Оттогава нито Байрън, нито Кабот са коментирали публично естеството на връзката си. Временният главен изпълнителен директор на компанията, Пийт ДеДжой, се обърна към служителите още през юли, като коментира последиците от инцидента.

„Събитията от последните няколко дни получиха ниво на медийно внимание, с което малко компании – камо ли стартиращи фирми в нашия малък ъгъл на света на данните и изкуствения интелект – някога са се сблъсквали“, пише ДеДжой. „Прожекторите бяха необичайни и сюрреалистични.“

„На нашия екип: благодарим ви за вашата устойчивост и отдаденост да изградите нещо велико“, добавя той. „А на нашата общност и клиенти: благодарим ви за доверието. Няма да ви разочароваме.“