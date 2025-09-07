Любопитно

Хванатата в изневяра на концерта на Coldplay подаде молба за развод

Кристин Кабот е подала молбата за развода на 13 август

7 септември 2025, 18:54
Хванатата в изневяра на концерта на Coldplay подаде молба за развод
Източник: БГНЕС

К ристин Кабот, жената, замесена в скандала с „Kiss Cam“ заедно с бившия изпълнителен директор на Astronomer Анди Байрън по време на концерт на Coldplay, е подала молба за развод със съпруга си.

Кабот, която също работеше в Astronomer, е подала документите в Портсмут, Ню Хемпшир, на 13 август, съобщава NBC News.

Процедурата по развода все още е в ход, сочат съдебни документи, до които изданието е получило достъп. Следващото заседание е насрочено за 26 ноември.

Адвокатите и на Кабот, и на съпруга ѝ не са отговорили на запитванията на NBC News. Според PEOPLE, самата Кабот също не е откликнала на многобройните опити за контакт.

Кабот и Байрън попаднаха в светлината на прожекторите, след като станаха сензация заради реакцията си на „Kiss Cam“, докато присъстваха на концерта на Coldplay във Фоксборо, Масачузетс, на 16 юли.

Щом осъзнаха, че камерата ги е уловила, Кабот закри лицето си, а Байрън се наведе към нея. Реакцията им провокира шега от фронтмена Крис Мартин, който подметна, че може би имат „афера“.

Кадрите бързо обиколиха социалните мрежи, последвани от истинска медийна буря. Онлайн потребители започнаха да разпространяват лични данни за семействата на двамата. Малко след като Astronomer публично призна за скандала и обяви вътрешна проверка, на 19 юли беше оповестена оставката на Байрън.

Няколко дни по-късно представител на компанията потвърди пред PEOPLE, че и Кабот, която заемаше позицията директор „Човешки ресурси“ в Astronomer, е напуснала.

Оттогава нито Байрън, нито Кабот са коментирали публично естеството на връзката си. Временният главен изпълнителен директор на компанията, Пийт ДеДжой, се обърна към служителите още през юли, като коментира последиците от инцидента.

„Събитията от последните няколко дни получиха ниво на медийно внимание, с което малко компании – камо ли стартиращи фирми в нашия малък ъгъл на света на данните и изкуствения интелект – някога са се сблъсквали“, пише ДеДжой. „Прожекторите бяха необичайни и сюрреалистични.“

„На нашия екип: благодарим ви за вашата устойчивост и отдаденост да изградите нещо велико“, добавя той. „А на нашата общност и клиенти: благодарим ви за доверието. Няма да ви разочароваме.“

Източник: people.com    
Кристин Кабот Kiss Cam Развод Скандал Coldplay Анди Байрън Astronomer Оставка Изневяра
Последвайте ни

По темата

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Хванатата в изневяра на концерта на Coldplay подаде молба за развод

Хванатата в изневяра на концерта на Coldplay подаде молба за развод

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Бъдещето на

Бъдещето на "Армани": Какво ще се случи с модната империя?

Плащат ли си хората данъка върху колите и имотите

Плащат ли си хората данъка върху колите и имотите

pariteni.bg
10 най-дълголетни породи кучета

10 най-дълголетни породи кучета

dogsandcats.bg
<p>Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе</p>
Ексклузивно

Четири момчета на 19 и 15 г. пребили шефа на полицията в Русе

Преди 3 дни
Зеленски отговори на Путин за Москва
Ексклузивно

Зеленски отговори на Путин за Москва

Преди 2 дни
Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена
Ексклузивно

Желязков пред Коща за РС Македония: Нашата позиция остава непроменена

Преди 2 дни
Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата
Ексклузивно

Слави Трифонов: Каквито сме ние, такава ни е и държавата

Преди 2 дни

Виц на деня

– Скъпа, имаме ли нещо за ядене? – Да, мечти и надежди.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

„Бях отвлечен, пребит, сниман и изнудван": Жертва на "Наглите" проговори след изчезването на трима от осъдените

„Бях отвлечен, пребит, сниман и изнудван": Жертва на "Наглите" проговори след изчезването на трима от осъдените

България Преди 19 минути

Бизнесменът Киро Киров, една от жертвите на групата, говори пред NOVA след дългогодишно мълчание

Стачка блокира метрото в Лондон до четвъртък

Стачка блокира метрото в Лондон до четвъртък

Свят Преди 1 час

Почти никакви влакове на метрото няма да се движат от понеделник до четвъртък заради серия от поетапни стачни действия

Зеленски съобщи за четири жертви след масираните руските удари в Украйна

Зеленски съобщи за четири жертви след масираните руските удари в Украйна

Свят Преди 3 часа

Десетки са ранените само в столицата Киев, сред жертвите са майка и нейният 3-месечен син

<p>Язовирите&nbsp; &quot;Копринка&quot; и &quot;Жребчево&quot; пресъхват</p>

"Копринка" и "Жребчево" пресъхват, местните определят състоянието им като трагично

България Преди 4 часа

Гледките около водоемите мнозина определят като лунен пейзаж

Гърция въвежда нулев данък за многодетни семейства и вдига пенсиите

Гърция въвежда нулев данък за многодетни семейства и вдига пенсиите

Свят Преди 4 часа

„Всички знаем, че гърците трудно свързват двата края. Затова наш приоритет е да подкрепим доходите им,“ подчерта Мицотакис

Поредна тежка злополука: Работник пострада в кариера край Враца

Поредна тежка злополука: Работник пострада в кариера край Враца

България Преди 4 часа

Мъж на 55 г. от село Тишевица е паднал от скала с височина около 7-8 метра, след като е бил ударен от движещо се рамо на сонда

Голям пожар край Варна, горят поляна и борова гора

Голям пожар край Варна, горят поляна и борова гора

България Преди 4 часа

В близост до пожара няма постройки

Столичен квартал под обсада: Лисици тормозят хората в „Гео Милев“

Столичен квартал под обсада: Лисици тормозят хората в „Гео Милев“

България Преди 5 часа

Институциите отказват да поемат отговорност, защото животните не са кучета или котки

Радмила Шекеринска и Росен Желязков

Желязков пред Шекеринска: България е готова да допринесе за гаранциите за Украйна

България Преди 5 часа

Българският премиер се срещна със заместник генералния секретар на НАТО Радмила Шекеринска

От Мерилин Монро до принцеса Даяна: Историята на най-закачливия принт в модата

От Мерилин Монро до принцеса Даяна: Историята на най-закачливия принт в модата

Любопитно Преди 6 часа

Търсенията за „тоалети на точки“ са нараснали със 1026% спрямо предходната година, докато „нокти на точки“ са се увеличили с 1296% в Pinterest

Никола Цолов

Никола Цолов стана вицешампион на Формула 3

Любопитно Преди 6 часа

Като отборен шампион за първи път в историята си ликува тимът на българина Campos Racing

Премиерът на Япония Шигеру Ишиба подаде оставка

Министър-председателят на Япония Шигеру Ишиба подаде оставка, кой ще го замести

Свят Преди 6 часа

Кои са възможните кандидати за поста му

<p>Феноменът &bdquo;Игри на волята&ldquo; се завръща този понеделник по NOVA! (ВИДЕО)</p>

Феноменът „Игри на волята“ се завръща този понеделник по NOVA! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 6 часа

Ралица Паскалева е категорична, че участниците в сезон 7 са наистина запомнящи се

<p>Пореден протест заради водната криза в Плевен</p>

Пореден протест заради водната криза в Плевен

България Преди 7 часа

На този фон тази седмица държавата пое контрола над кризата. ВиК-експерти от цялата страна са командировани в Плевен

Карло Акутис

Папа Лъв XIV канонизира „Божия инфлуенсър“ Карло Акутис за светец

Свят Преди 7 часа

Ватиканът призна Карло Акутис за извършил две чудеса след смъртта си

<p>Намериха изчезналия от&nbsp;Слънчев бряг румънец</p>

Намериха изчезналия от Слънчев бряг румънец

България Преди 8 часа

Мъжът е в добро здравословно състояние и е открит на пътя Приморско - Бургас

Всичко от днес

От мрежата

Какво се случва, ако кучето-майка се чифтоса със сина си

dogsandcats.bg

Котката ми ме събужда през нощта - как да се справя

dogsandcats.bg
1

Кой е единственият пътуващ параход-музей на Балканите

sinoptik.bg
1

Бяло бебе алпака се роди в Бургас

sinoptik.bg

Тази задача по математика ще затрудни и най-добрите

Edna.bg

Грим, който ни прави уморени - нов тренд в 12 стъпки

Edna.bg

Илиан Илиев: Подарихме им три гола, има психологически проблем

Gong.bg

Никола Цолов: Чувствам се фантастично, исках да спечеля титлата

Gong.bg

"Помня очите му“ – жертва на „Наглите” разказва за човек извън осъдените

Nova.bg

Какво е състоянието на шефа на полицията в Русе

Nova.bg