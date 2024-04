Четири области на Слънцето експлодираха едновременно, ще ударят ли Земята

В ъв вторник, 23 април, Обсерваторията за слънчева динамика (SDO) на НАСА засне рядко явление: четири огромни области на Слънцето, които експлодират едновременно.

Изригванията на Слънцето са често срещано явление, особено когато се намираме в пика на цикъла на слънчевата активност, известен като слънчев максимум. През тази част от цикъла на Швабе редовно се появяват слънчеви петна и изхвърляния на коронална маса (CME), които понякога предизвикват зрелищни полярни сияния и радиозатъмнения на Земята.

Събитието Карингтън: Когато Земята бе "ударена" с 10 милиарда атомни бомби

(Слънчевата активност се увеличава и намалява в 11-годишен цикъл, известен като цикъл на Швабе - бел.ред.)

"Слънчевите петна са области, в които магнитното поле е около 2500 пъти по-силно от земното, много по-високо, отколкото където и да е другаде в околността на Слънцето", обяснява Националната метеорологична служба.

