Вижте кадри на масивна слънчева експлозия, заснета от сондата "Паркър"

М иналата година Слънцето осъществи едно от най-големите изхвърляния на плазма и магнитни полета. Слънчевата сонда "Паркър" прелетя и засне явлението. Невероятни кадри, разпространени онлайн показват случилото се. Като се има предвид въздействието, което подобни събития могат да окажат върху спътниците и дори върху Земята, оцеляването на сонда е свидетелство за подготовката на НАСА.

Изхвърлянията на коронална маса (SME) са по-известни като слънчеви изригвания и слънчеви петна.

Подобен феномен оказва влияние върху телата във вътрешната част на Слънчевата система. Короналната маса включва протони и електрони, попаднали в мощно магнитно поле.

"За пръв път установихме съществуването им при събитието "Карингтън" през 1859 г., когато станахме свидетели на геомагнитна буря, която доведе до токови удари и повреди оборудването на телеграфните оператори", коментира учен.

Оттогава Земята не е преживявала нищо подобно, въпреки че по-малки събития са имали по-тежки последици в технологично развития свят.

На 5 септември 2022 г. една особено мощна SME се е спуснала към Слънцето, когато сонда "Паркър" е препречила пътя ѝ, пише IFLScience.

Сега НАСА публикува проучване на случилото се. Оттогава насам сонда продължава да събира данни, а докладът ни казва нещо както за ефекта, който SME оказват върху вътрешната част на Слънчевата система, така и за възможностите на инструмента, изпратен да ги наблюдава.

Проучването подчертава факта, че "Паркър" е потвърдил 20-годишна теория, че SME събират прах, като го йонизира и отблъсква от Слънцето. „Тези взаимодействия между SME и прах бяха теоретизирани преди две десетилетия, но не бяха наблюдавани, докато Parker Solar Probe не забеляза действието на SME - като прахосмукачка, изчиствайки праха от пътя си“, каза д-р Гилермо Стенборг от Johns Hopkins Applied Physics.

Прахът остава следа от комети, той извира и от сблъсъци между астероиди. Неговото присъствие е причина да имаме метеори и зодиакалната светлина.

Данни от "Паркър" сочат, че SME създава зона, изчистена от газ на разстояние от 10 милиона километра от Слънцето, но друг материал бързо я допълва.

„Паркър е обиколил Слънцето четири пъти на едно и също разстояние, което ни позволява да сравняваме много добре данните от едно преминаване към следващото“, каза Стенборг.

Слънчевата сонда "Паркър" многократно е чупила рекордите за най-бързия обект, създаван от човечеството. Тя е най-близката сонда до Слънцето. От една страна, имаше късмет да премине само през покрайнините на SME, но от друга, срещата се случи на по-малко от 14 милиона километра от Слънцето, една десета от разстоянието до Земята, пише IFLScience.

Докато SME достигнат до планетата Земя, те са имали шанс да се разсеят донякъде. Оцеляването на "Паркър" доказва, че е възможно да се втвърдят инструментите срещу щетите, причинени от толкова много бързо движещи се заредени частици.

