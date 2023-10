Как кометата Нишимура остана без опашка

К осмическият апарат на НАСА СТЕРЕО-А засне как опашката на зелената комета Нишимура изчезва, малко след като оцелява от преминаването край Слънцето, съобщи сайтът Спейс.

Опашката на кометата е отнесена от масивна вълна от плазма, освободена от Слънцето. Неочакваният сблъсък е уловен от камерата на сондата СТЕРЕО-А (Solar Terrestrial Relations Observatory). Изхвърлената от Слънцето коронална маса обгръща опашката, преди да я откъсне напълно, обяснява Карл Батамс, астрофизик от Морския изследователски институт на САЩ.

Ефектът е временен и "напълно безопасен" за кометата. Опашката й ще се възстанови с откъсването на прах и газ от нея.

Comet ahoy! Our STEREO mission caught this glimpse of Comet Nishimura as it made its closest pass by the Sun last week.



While STEREO’s main job is studying the Sun and its connection to Earth, the spacecraft’s images of comets help us understand what the icy bodies are made of. pic.twitter.com/pzHqIcPJYP