Коя е най-мощната слънчева буря, връхлитала някога Земята

М еждународен екип от учени установи огромно увеличение на нивата на радиовъглерод преди 14 300 години, като анализира древни дървесни пръстени, открити във Френските Алпи, съобщи електронното издание Юрикалърт.

Причината за това е мощна слънчева буря - най-силната от всички, установени досега, е мнението на френски и британски експерти.

Изследователи от Колеж дьо Франс, университите на Екс Марсилия и на Лийдс измерват нивата на радиовъглерод в древни дървета, запазени в ерозиралите брегове на река Друзе, близо до град Гап, в южната част на Френските Алпи.

Дървесните стволове, които са субфосили - останки, чийто процес на фосилизация не е приключил - са нарязани на малки единични пръстени. Изследването на тези парчета показва безпрецедентен ръст в нивата на радиовъглерод, датиращ точно преди 14 300 години.

Като сравнява тези показатели с измерванията на берилий - химичен елемент, открит в ледените ядра на Гренландия, научният екип смята, че ръстът е причинен от мощна слънчева буря, при която са изхвърлени огромни количества енергийни частици в земната атмосфера.

"Екстремните слънчеви бури могат да имат огромно въздействие върху Земята. Подобни явления са в състояние да повредят трайно трансформаторите в електрическите ни мрежи, което ще доведе до огромни и широко разпространени прекъсвания на електрозахранването месеци наред. Те могат да доведат и до трайни повреди на сателитите, на които всички разчитаме за навигация и телекомуникации, като ги направят неизползваеми. Освен това те биха създали сериозни радиационни рискове за астронавтите", казва Тим Хийтън от университета в Лийдс, който е от научния екип.

