Ние сме тук, защото звездите са умирали: От какво е изградено човешкото тяло

И зключително популярната концепция, че всички сме направени от звезден прах, не е съвсем погрешна, но може би е по-правилно да се каже „звездни неща“.

Карл Сейгън каза: „Космосът е вътре в нас. Ние сме направени от звездни неща. Ние сме начинът, по който Вселената опознава себе си.“ Това е цитат, толкова невероятно добър, че те кара да останеш буден през нощта, за да го осмислиш и приемеш. Но, нека се съсредоточим по-специално върху две думи: звездни неща. Сейгън всъщност не каза звезден прах. Звездни неща може да е по-неясно описание, но в известен смисъл е по-точното. Предстои да разберем защо.

От една страна, лесно можете да оспорите твърдението, че сме направени от звезден прах. Приблизително 99 процента от човешкото тяло е изградено само от шест елемента - кислород, въглерод, водород, азот, калций и фосфор. Около 65 процента от масата ни е от кислород, 18,5 процента от въглерод. Водородът съставлява 90 процента от всички атоми и е единственият елемент в човешкото тяло, който не идва от звездни процеси или събития.

Да се създаде човек от нулата

За да открием произхода на водорода, трябва да започнем от самото начало на Вселената. В рамките на няколко минути след Големия взрив, космосът преживял нуклеосинтеза. Цялата видима Вселена няколко минути след Големия взрив е била сравнително малка. Ако приемем за неин център Слънцето, то тя не се е простирала много по-далеч от най-близките ни звездни системи. Това ѝ състояние е наречено кварк-глуонна плазма. Кварките са частиците, които изграждат протоните и неутроните - частиците в центъра на атомните ядра, а глуоните ги карат да се слепват.

Вселената била подложена на огромно разширяване и с увеличаването си станала по-хладна или поне достатъчно студена, за да се появят протони и неутрони. Водородът в най-простата си форма е само един протон, така че когато протоните са се появили от кварк-глуонната плазма, се е получил и водородът.

По-рядко срещаната форма на водорода се нарича деутерий, който има един протон и един неутрон и това в крайна сметка се слива в хелий (два протона и два неутрона) и малко количество други елементи, но нищо толкова тежко като въглерода (в най-често срещаната си форма е от шест протона и шест неутрона). В онзи момент Вселената се състояла от 75 процента водород и 25 процента хелий (плюс следи от други елементи).

За да бъде образуван въглерода и всичко по-тежко, ще е нужен друг източник на нуклеосинтеза: звездите. Звездите създават по-тежки елементи от водорода и хелия чрез ядрен синтез. Първо водородът се превръща в хелий, след това хелият във въглерод и кислород и след това в по-тежки елементи, ако звездата е достатъчно масивна.

Когато стигнат до желязото, системата се разваля. Необходима е повече енергия, за да стопите желязото, отколкото да го получите. Без производство на енергия звездата се свива в себе си в имплозия, създавайки повече елементи в процеса и разпространявайки тези елементи из Вселената, докато експлодира в свръхнова.

Този бурен край носи и бурна наслада

Някои елементи се произвеждат при експлозията на белите джуджета. Белите джуджета са звезди, които не са били достатъчно масивни, за да се превърнат в супернова сами по себе си, така че колабиралото им ядро в крайна сметка се разкрива. Но ако имат спътник, може да си „откраднат“ достатъчно материал, за да преминат критичния праг и да се развихрят в процеса на създаване на нови елементи. Част от калция в костите ни и желязото в кръвта са дошли от смъртта на тези звезди.

