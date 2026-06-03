Свят

Цените на петрола скочиха след ново напрежение между САЩ и Иран

Брентът достигна 97 долара за барел, а инвеститорите следят ситуацията в Ормузкия проток

3 юни 2026, 09:38
Цените на петрола скочиха след ново напрежение между САЩ и Иран
Източник: iStock/Getty Images

Ц ените на петрола продължиха да се повишават в азиатската сесия, след като напрежението в Близкия изток отново се изостри, а преговорите между САЩ и Иран остават без съществен напредък, предава Ройтерс.

Фючърсите на сорта Брент поскъпнаха с 1,08 долара, или 1,13 процента, до 97,10 долара за барел в 08:30 часа българско време, докато американският лек суров петрол е нагоре с 1,15 долара, или 1,23 на сто, до 94,93 долара.

И двата бенчмарка приключиха предходната сесия на най-високите си нива за последната седмица.

Напрежението на пазарите се засили, след като Иран изстреля балистични ракети към Кувейт и Бахрейн. Според американските въоръжени сили атаките не са достигнали целите си, а в отговор американски сили са нанесли удари по иранския остров Кешм.

„Забавянето на преговорите между САЩ и Иран и предупрежденията на Международната агенция за енергетика (МАЕ) за критично ниски нива на запасите в световен мащаб увеличават рисковата премия в цените на петрола“, заяви старшият анализатор за петрола в ЕлЕсИДжи (LSEG) Емрил Джамил.

Петролът продължава да поскъпва

По думите на представители на МАЕ световните запаси от петрол могат да достигнат критични нива преди пиковия летен сезон, ако сегашното темпо на изтегляне на резервите се запази.

Източник: iStock

Пазарите продължават да следят и развитието около преговорите между Вашингтон и Техеран. Иранските медии съобщиха, че в последните дни не е имало директна комуникация със САЩ, въпреки че американският президент Доналд Тръмп заяви, че контактите не са прекъсвани.

Петролът поскъпва: Напрежението между САЩ и Иран разтърси пазарите

Старшият стратег по суровините в ЕйЕнЗи (ANZ) Даниел Хайнс предупреди, че усилията за възстановяване на корабоплаването през Ормузкия проток остават затруднени.

„Наблюдава се леко увеличение на броя на корабите, които се опитват да преминат, но общият брой на транзитите остава значително под нивата отпреди конфликта“, каза Хайнс.

Според него Иран е минирал части от Ормузкия проток, което допълнително усложнява ситуацията.

От страна на предлагането пазарът получи подкрепа и от данните за спад на петролните запаси в САЩ. По информация на пазарни източници, цитиращи данни на Американския петролен институт, запасите от суров петрол са намалели със 6,8 милиона барела през седмицата, приключила на 29 май.

Официалните данни на американското правителство за запасите се очакват по-късно днес.

Източник: БТА, Бойчо Попов    
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