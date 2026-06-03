Рубио обяви края на войната с Иран

Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви в сряда, че войната с Иран е приключила, въпреки че смъртоносните удари продължават. Той се придържа към твърдението си пред Комисията по външни работи на Камарата на представителите, като посочи, че Съединените щати са постигнали победа и вече не провеждат „продължителни удари“ за неутрализиране на военния потенциал на Иран, тъй като операция „Епик Фюри“ е приключила.

Американско-израелската война, наречена от Вашингтон операция „Епик Фюри“, обхвана целия Близък изток след първите удари срещу Иран на 28 февруари. Иран отговори, като се насочи срещу съюзниците на САЩ в региона и на практика блокира Ормузкия проток - ключов транспортен коридор за петрол и газ от Персийския залив.

Рубио за Иран: Преговорите са сложни, ключовите разногласия остават

Рубио определи победата като унищожаване на отбранителната промишлена база на Иран, значително намаляване на ракетните установки и запасите от дронове, както и ликвидиране на останалите военновъздушни сили и конвенционалния военноморски флот. Той заяви, че САЩ са постигнали всички тези цели.

Въпреки това Рубио се сблъска със силни критики от демократите, които твърдят, че конфликтът все още продължава. Иран удари летището в Кувейт в сряда, убивайки един човек и ранявайки 63 души - сериозна ескалация. Бахрейн, който също има американско военно присъствие, беше обект на нощни удари с дронове.

„Можете да промените името на операцията, но това не променя факта, че протокът все още е затворен, а военнослужещите са в опасност“, каза конгресмен Сара Джейкъбс от Калифорния.

Относно преговорите Рубио информира законодателите, че запасите от силно обогатен уран са в центъра на обсъжданията, но Техеран все още не е приел мирно споразумение. Вашингтон настоява Иран да предаде урана си, обогатен до нива, близки до необходимите за създаване на ядрено оръжие, да ограничи ядрената си дейност и да отвори Ормузкия проток.

Рубио: Ормузкият проток трябва да бъде отворен

Рубио добави, че въпреки че въпросът е обсъден в разменените документи, все още няма окончателно одобрение от иранска страна. Иран пък постави условие за освобождаването на 12 милиарда долара замразени активи преди съществени разговори за ядрената програма и отхвърли коментарите на президента Доналд Тръмп за унищожаването на запасите от уран.

Израел и Ливан се договориха в сряда за прилагане на примирие след водени от САЩ преговори във Вашингтон. Според съвместното изявление прилагането на примирието ще изисква „пълно прекратяване“ на огъня от страна на подкрепяната от Иран „Хизбула“.

Двете страни, които нямат официални дипломатически отношения, се договориха и за създаване на „пилотни зони“, в които ливанските въоръжени сили ще поемат изключителен контрол над територията, като изключат всички недържавни участници.

Израел и Ливан се споразумяха да се срещнат отново за преговори по политическите въпроси и въпросите на сигурността през седмицата на 22 юни, с цел постигане на всеобхватно споразумение.

Спиране на израелските удари срещу „Хизбула“ беше едно от основните условия на Техеран за продължаване на мирните преговори.