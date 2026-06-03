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Кълбо от проблеми: Безпътица между Ливан, Израел, САЩ и Иран

Продължаващата израелска офанзива срещу Ливан се превръща във все по-голям проблем за Доналд Тръмп, който се опитва да постигне примирие с Иран

3 юни 2026, 15:58
Кълбо от проблеми: Безпътица между Ливан, Израел, САЩ и Иран
Източник: gettyimages

П родължаващата израелска офанзива срещу Ливан се превръща във все по-голям проблем за Доналд Тръмп, който се опитва да постигне примирие с Иран. Какви интереси са замесени там и каква роля играе Тръмп, съобщава Deutsche Welle.

Техеран отначало обяви, че слага край на всякакви преговори с Вашингтон, докато сблъсъците с проиранските групировка Хизбула не спрат. Но американският президент Доналд Тръмп заяви, че това не е вярно. Преговорите продължавали с бързи темпове. Според него и двете страни - Израел и терористичната групировка Хизбула в Ливан - са се съгласили да преустановят сраженията помежду си след разговор с Нетаняху, който според източници на СиЕнЕн е бил изключително напрегнат. Източници на „Аксиос" дори разказват, че Тръмп е нарекъл Нетаняху „луд" и му е казал: „Щеше да бъдеш в затвора, ако не бях аз".

Днес иранските държавни медии съобщиха, че разговорите продължават. И тази нощ обаче се е стигнало до сблъсъци между Хизбула и израелските отбранителни сили.

Водят ли се преговори изобщо?

Преговорите се водят между посредници като Пакистан и Катар, докато израелци, ливанци и американци си говорят във Вашингтон, твърди журналистът и експерт по ислямски и арабски въпроси Даниел Герлах. Разнопосочните съобщения обаче идват и от двете страни. „В Иран има различни сили, които комуникират различни неща", обяснява той пред АРД. „Информационната агенция на Революционната гвардия поддържа различен тон и разпространява различни новини от иранския външен министър", допълва Герлах.

Според него информационният хаос идва и от страна на Вашингтон. „Тръмп заяви, че Израел му е дал уверение, че няма да изпрати войски в Бейрут. Но изобщо не е ставало въпрос за войски в Бейрут. Ставаше въпрос за въздушни удари по южните предградия на Бейрут. Нетаняху беше обявил, че ще проведе такива", казва експертът, който прогнозира, че и в идните седмици публичната информация ще продължи да е така неясна.

Израелската армия е навлязла много дълбоко в територията на Ливан - нещо, което не се е случвало от 2000 година насам. Иран вече превърна случващото се там във водещо условие за преговори със САЩ, казва Герлах пред АРД. „Иран иска да каже: „Ние сме в състояние да диктуваме условията. И сме в състояние да сключваме споразумения с американците отвъд Ормузкия проток и Персийския залив."

В същото време Тръмп се опитва да сложи край на войната, от която черпи негативи във вътрешен план. „Тръмп изглежда се чувства под силен натиск. Той вече обяви, че е убедил Израел да спре настъплението си. Това обаче не казва нищо за ситуацията в южната част на Ливан", коментира експертът.

Хизбула е в по-добра позиция

„Мисля, че правителството на Нетаняху иска да създаде постоянна окупационна зона в южната част на Ливан, подобна на тази от 1990-те години. Големият съперник на Нетаняху в израелската политика - бившият премиер Ехуд Барак - се изтегли от Ливан през 2000 г. и сложи край на окупацията. Смятам, че според Нетаняху това е било грешка, която той иска да поправи", казва още журналистът и главен редактор на списание „Зенит".

В свой анализ коресподентът на „Ню Йорк Таймс" в Йерасулим Дейвид Халбфингер пише, че Хизбула в момента изглежда далеч дееспособна, отколкото в началото на сблъсъците с Израел.

„Стратегията на Израел беше да завземе територия в Ливан като защитен буфер и да отблъсне Хизбула извън обсега на противотанковите ѝ ракети, с които отдавна тормози десетки хиляди цивилни, живеещи в северната част на Израел. Но Израел явно не беше подготвен за широкомащабното използване на дронове от страна на Хизбула, които се управляват чрез оптични кабели и са неуязвими за електронно заглушаване", отбелязва той. 

Даниел Герлах не вярва, че Тръмппреговаря директно с Хизбула, както твърди американският президент. „Предполагам, че преговорите са се водили чрез един много известен и също така съмнителен ливански политик - Набих Бери." Бери е шиит и е председател на парламента в Бейрут от 1992 година насам. Той многократно е обвиняван в корупция и злоупотреби. „Той е действал като гарант и в миналото често е водил преговори с Хизбула. Неговият представител в момента също се намира в Катар", допълва журналистът.

Могат ли и САЩ, и Израел да изпълнят целите си?

Мнозина, включително и Герлах, са скептични, че ще се стигне до примирие, защото подобни съобщения са се разпространявали и неведнъж преди. Израелското ръководство иска да унищожи Хизбула и не е склонно да прави компромиси в това отношение, а Хизбула се бори за политическото и военното си оцеляване.

Израел започна този военен конфликт срещу Хизбула с дръзкото обещание да промени положението в Ливан „веднъж завинаги", пише в тази връзка „Ню Йорк Таймс". Но това в момента би означавало завладяването на цял Ливан - нещо, което САЩ няма как да допуснат.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Доналд Тръмп Израел Ливан Хизбула примирие Бенямин Нетаняху Иран военен конфликт преговори Бейрут
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