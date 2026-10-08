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Брутален руски удар, огромен брой жертви в Украйна

Публикувани от полицията снимки показват тела, разпръснати по осеяна с отломки улица

Николай Киров Николай Киров

8 октомври 2026, 17:33
Брутален руски удар, огромен брой жертви в Украйна
Източник: EPA/БГНЕС

Р уска атака срещу източния украински град Краматорск отне живота на най-малко 33 души, съобщиха властите, като я определиха като целенасочен удар срещу цивилни в ключовия град, който Москва се стреми да превземе, предаде "Ройтерс".

Други 18 души са били ранени при една от най-мащабните руски атаки досега. Тя е била извършена на улица, по която по време на удара са се движели два градски автобуса, съобщи полицията. Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че атаката е бил нанесена по автобусна спирка.

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Публикувани от полицията снимки показват тела, разпръснати по осеяна с отломки улица, както и обгорял корпус на автобус.

"За руснаците автобус с пътници е привлекателна цел именно защото с един удар могат да убият възможно най-много хора", заяви в Телеграм областният управител Вадим Филашкин.

По думите на местни представители руските сили са засилили ударите с дронове и управляеми бомби срещу Краматорск и други градове от т.нар. "укрепен пояс" в Украйна, който е гръбнакът на отбраната на страната в Донецка област.

Русия настоява Украйна да отстъпи останалата част от региона, която все още контролира. Темпът на руското настъпление в региона значително се е забавил през тази година.

Филашкин заяви, че е наредил на градските власти в Краматорск и Славянск, друг ключов град от пояса, да преустановят обществения транспорт, като отбеляза, че "нямаме право да рискуваме" живота на гражданите.

Днешната атака бе извършена ден след като десетки хора загинаха при мащабна руска въздушна атака в различни части на Украйна, насочена основно срещу енергийната система на страната.

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Отделно трима души загинаха, а 14 бяха ранени при сутрешни удари с дронове по столицата Киев, съобщи кметът Виталий Кличко. Руските сили редовно извършват вълни от атаки срещу Киев на фона на недостига на средства за противовъздушна отбрана в Украйна.

Редактор: Николай Киров
Източник: БТА, Асен Георгиев    
Русия война Украйна
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