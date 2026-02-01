Русия атакува украински автобус, много жертви

Н ай-малко петнадесет души загинаха при руската атака с дрон срещу автобус с работници в Днепропетровска област, Източна Украйна, предаде "Укринформ". Ранени са седем души.

Мишена на атаката е бил автобус с миньори, които се връщали от смяна.

Кърваво руско нападение в Днепропетровска област, жертви и ранени

Нападението е било извършено в Павлоградски район. На прицел е бил взет служебен автобус на едно от местните предприятия.

Павлоград се намира в източната част на Днепропетровска област, на няколко десетки километра на запад от епицентъра на сраженията в Донецка област.

В съседния регион една жена бе убита, а друга - ранена, при руска бомбардировка в Славянск, съобщи ръководителят на градската военна администрация Вадим Лях.

Мащабна руска атака в Днепропетровска област, най-малко 8 загинали

По-рано днес властите в Запорожка област, Югоизточна Украйна, съобщиха за руски удар с дрон по родилен дом.