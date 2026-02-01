Свят

Русия атакува украински автобус, много жертви

Мишена на атаката е бил автобус с миньори, които се връщали от смяна

1 февруари 2026, 18:43
Русия атакува украински автобус, много жертви
Източник: БТА

Н ай-малко петнадесет души загинаха при руската атака с дрон срещу автобус с работници в Днепропетровска област, Източна Украйна, предаде "Укринформ". Ранени са седем души.

Мишена на атаката е бил автобус с миньори, които се връщали от смяна.

Кърваво руско нападение в Днепропетровска област, жертви и ранени

Нападението е било извършено в Павлоградски район. На прицел е бил взет служебен автобус на едно от местните предприятия.

Павлоград се намира в източната част на Днепропетровска област, на няколко десетки километра на запад от епицентъра на сраженията в Донецка област.

В съседния регион една жена бе убита, а друга - ранена, при руска бомбардировка в Славянск, съобщи ръководителят на градската военна администрация Вадим Лях.

Мащабна руска атака в Днепропетровска област, най-малко 8 загинали

По-рано днес властите в Запорожка област, Югоизточна Украйна, съобщиха за руски удар с дрон по родилен дом.

Източник: БТА, Николай Станоев    
Русия война Украйна
Последвайте ни
Маскирани и въоръжени обраха магазин в Пловдив

Маскирани и въоръжени обраха магазин в Пловдив

Русия атакува украински автобус, много жертви

Русия атакува украински автобус, много жертви

"Два часа се усещат като чист, безкраен ад": Скандал около филма за Мелания Тръмп

Мелони се ядоса: Насилие, палежи, бомби и атаки

Мелони се ядоса: Насилие, палежи, бомби и атаки

Как да получите безплатни или частично платени лекарства от Здравната каса

Как да получите безплатни или частично платени лекарства от Здравната каса

pariteni.bg
Тези популярни породи кучета могат да са по-агресивни, отколкото си мислите

Тези популярни породи кучета могат да са по-агресивни, отколкото си мислите

dogsandcats.bg
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 21 часа
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 21 часа
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 20 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Заплашиха с бомба в НДК

Заплашиха с бомба в НДК

България Преди 1 час

Към момента не е извършена евакуация

Как се печатат и пласират фалшиви евро в България

Как се печатат и пласират фалшиви евро в България

България Преди 1 час

Най-сигурният ориентир са ясният воден знак и защитната лента

Русия удари родилен дом

Русия удари родилен дом

Свят Преди 3 часа

Сред ранените са две жени, които са били на прегледи по време на атаката

Жена почина след жесток побой в Койнаре, съпругът ѝ е задържан

Жена почина след жесток побой в Койнаре, съпругът ѝ е задържан

България Преди 4 часа

Според разследването възрастен мъж е пребил до смърт жена си

<p>Карлос&nbsp;Алкарас с Кариерен шлем, Джокович ще почака за титла №25</p>

Карлос Алкарас стана шампион на Откритото първенство на Австралия по тенис

Свят Преди 5 часа

22-годишният водач в световната ранглиста победи десеткратния шампион Новак Джокович

Аятолах Хаменей предупреди САЩ за война в целия регион

Аятолах Хаменей предупреди САЩ за война в целия регион

Свят Преди 5 часа

Изявлението на 86-годишния аятолах е най-директната заплаха, отправяна от него досега

Джип връхлетя в ресторант в Пловдив, пострадала е жена

Джип връхлетя в ресторант в Пловдив, пострадала е жена

Свят Преди 6 часа

Шофьорът е заявил, че е загубил контрол над автомобила

<p>Лагард отбеляза един месец от присъединяването на България към еврозоната</p>

Кристин Лагард отбеляза един месец от присъединяването на България към еврозоната

Свят Преди 6 часа

358 милиона души споделят нашата валута и нашето бъдеще, каза тя

Почитаме паметта на жертвите на комунистическия режим

Почитаме паметта на жертвите на комунистическия режим

България Преди 6 часа

Датата 1 февруари е обявена за Ден на признателност и почит към жертвите на комунистическия режим с решение на Министерския съвет от 20 януари 2011 г.

Тежка автобусна катастрофа в Анталия, осем загинали

Тежка автобусна катастрофа в Анталия, осем загинали

Свят Преди 7 часа

Автобусът е пътувал от Текирдаг в северозападната част на страната към Анталия

Сбогом на лева: От създаването през 1880 г. до прехода към еврото и нумизматичните му тайни

Сбогом на лева: От създаването през 1880 г. до прехода към еврото и нумизматичните му тайни

Пари Преди 7 часа

Вместо да оплаква края му, този ретроспективен обзор се връща към дългата и наситена със събития история на лева в деня, в който той отстъпва място на своя наследник - еврото

<p>Илияна Йотова обяви кога започва консултациите с парламентарните групи</p>

Илияна Йотова: Служебният премиер трябва да отговори на очакванията на гражданите

България Преди 7 часа

Президентът е в с. Делчево, община Гоце Делчев като гост на празника на виното, посветен на Трифон Зарезан

Лияна: Не искам повече моят свят да бъде докосван от „нечисти ръце“

Лияна: Не искам повече моят свят да бъде докосван от „нечисти ръце“

Любопитно Преди 8 часа

Певицата разказва открито за огорченията от думите в медиите, лъжите и отношението на обществото към жените като обект на подигравка

Израел отвори граничния пункт "Рафах" между Газа и Египет

Израел отвори граничния пункт "Рафах" между Газа и Египет

Свят Преди 8 часа

Остава неясно колко хора на ден ще могат да влизат и излизат от крайбрежната територия през граничния пункт

Зеленски: Русия се опитва да прекъсне връзките между украинските градове

Зеленски: Русия се опитва да прекъсне връзките между украинските градове

Свят Преди 8 часа

"През последната седмица Русия използва над 980 щурмови дрона, близо 1100 планиращи бомби и 2 ракети срещу Украйна", написа украинският държавен глава

Вигенин за партньорство между БСП и Радев: Това е едновременно риск и възможност

Вигенин за партньорство между БСП и Радев: Това е едновременно риск и възможност

България Преди 9 часа

Относно Радев, Вигенин посочи, че между посланията на президента (2017-2026 г.) и позициите на БСП има немалко сходства в политиките

Всичко от днес

От мрежата

7 признака, че ноктите на кучето ви са прекалено дълги

dogsandcats.bg

Колко породи кучета има в света?

dogsandcats.bg
1

Украинските мечки в белица заспаха

sinoptik.bg
1

Предстои снежен уикенд

sinoptik.bg

Криско: Перфектният претендент за “Евровизия” е Иво Димчев

Edna.bg

Джулия Робъртс призна кой е любимият й ден и защо е свързан с мъжа на сърцето й

Edna.bg

Бетис с много важна победа срещу Валенсия

Gong.bg

Ново силно представяне на Владимир Зографски

Gong.bg

Предстои серия ледени дни

Nova.bg

Ексклузивно от Гренландия: NOVA показва на място какво мислят хората за САЩ и Дания

Nova.bg