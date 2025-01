Руски удар в Кривой Рог, има загинали

Н ай-малко четирима цивилни бяха убити при руски удар в украинския град Кривой Рог в Днепропетровска област, предадоха Ройтерс и Укринформ, като се позоваха на публикация в „Телеграм“ на областния управител и на местната военна администрация.

„Руската армия порази Кривой Рог и уби най-малко трима души. Има и ранени. Повече информация ще бъде предоставена по-късно“, написа областният управител Сергий Лисак.

❗️Russia strikes Kryvyi Rih with ballistic missiles. The attack damaged houses, an educational institution, and caused casualties and injuries #RussiaIsATerroristState 📷,📹: Dnipropetrovsk Regional Military Administration, Ministry of Internal Affairs of Ukraine… pic.twitter.com/a2GSYDZChU

По късно той съобщи за четирима убити – три жени и един мъж.

„Трима души бяха ранени. Става въпрос за 22-годишна жена и мъже на възраст 34 и 56 години. Всичките са тежко ранени. Медици им оказват необходимата помощ“, написа Лисак.

Russia as usual attacking civilians with missiles .. attack on Kryvyi Rih starting at 12:10 on 01/17/2025.

It is known that 3 people died. There are injured people, their number is being specified.

An educational institution and a residential building were hit fuck shitty Russia pic.twitter.com/vJGJgmrfG9