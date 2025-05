Бразилската полиция осуети атентат срещу концерт на Лейди Гага

Б разилската полиция съобщи днес, че е осуетила бомбен атентат срещу вчерашния концерт на Лейди Гага на плажа "Копакабана" в Рио де Жанейро, привлякъл рекордна публика от над 2 милиона души, предаде Ройтерс.

Органите на реда в щата Рио де Жанейро, които са предприели операцията в сътрудничество с Министерството на правосъдието, обявиха, че заговорът е бил организиран от група, насаждаща омраза и радикализация сред тийнейджърите, включително чрез пропагандиране на самонараняване и насилствено съдържание като форма на социална принадлежност.

Според общината в Рио на концерта на американската поп икона са присъствали 2,1 млн. души.

BREAKING: Brazilian police have said they prevented a bomb attack that was planned for Lady Gaga's free show on Rio de Janeiro's Copacabana beach. https://t.co/XtyMtap6sY 📺 Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/ykUJxt97wC

"Заподозрените са набирали участници, включително непълнолетни лица, за да извършат координиран нападения със самоделни взривни устройства и коктейли "Молотов", посочи полицията.

Правосъдното министерство съобщи, че вербовчиците са се представяли като членове на глобалния фенклуб на Лейди Гага "Малките чудовища" (Little Monsters).

THANK YOU to the Brazil police for preventing the bomb attack at Gagacabana & making sure that all Brazilian Little Monsters, the Haus, and Gaga herself were safe 🫶🏼pic.twitter.com/UlyReAPyjW