"Жокер 2", Хоакин Финикс и Лейди Гага: Номинираните за антинаградите "Златна малинка"

"Жокера: Лудост за двама" получи най-много номинации - седем, за антинаградите "Златна малинка", предаде АФП.

За най-лош филм и най-лошо продължение са сред категориите, в които комедията, определяна като комерсиален провал миналата есен, може да получи статуетка.

Първият филм "Жокера" с Хоакин Финикс в ролята на заклетия враг на Батман донесе на актьора "Оскар". Но тази година той е номиниран за "Златна малинка" за най-лош актьор. Партньорката му във филма - певицата Лейди Гага, е номинирана в категорията за най-лоша актриса.

The Golden Raspberry Awards (the formal name for the Razzies) celebrate what they view as Hollywood’s duds in cinema since they began in the early 1980s. https://t.co/RxP5LoIdAx