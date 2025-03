Лейди Гага със собствен канал по Gaga Radio

SiriusXM обяви във вторник (4 март), че ще пусне специален радиоканал, посветен изцяло на Лейди Гага, в чест на предстоящия ѝ седми студиен албум Mayhem, съобщава Billboard.

За първи път Гага ще има свой собствен изскачащ канал в услугата – Gaga Radio, който ще бъде достъпен за абонатите в техните коли на канал 15 до 17 март, а в приложението SiriusXM – до 2 април.

„Смесвайки еклектичната енергия, с която за първи път плени феновете си, със своята смела и безстрашна артистична визия, Mayhem изследва темите за хаоса и трансформацията, прославяйки силата на музиката да обединява, провокира и лекува“, гласи изявление на SiriusXM.

Каналът ще включва музика, подбрана лично от суперзвездата, носителка на „Оскар“ и „Грами“, както и истории зад кулисите на създаването на новия албум. Освен песни от Mayhem, слушателите ще чуят и класики от изпълнители, вдъхновили Гага – Дейвид Бауи, Уитни Хюстън, Брус Спрингстийн, Ела Фицджералд, Принс, Мадона, Елтън Джон, Queen, Тони Бенет и много други.

SiriusXM сподели и няколко откъса от историите на Гага за новия албум и вдъхновенията ѝ. В един от тях певицата признава, че е изпитвала страх да създаде Mayhem, който излиза в петък (7 март).

Lady Gaga says she was “afraid” to make MAYHEM in sneak peek of GAGA RADIO.



The show will be available to SiriusXM subscribers in their cars on channel 15 starting today until March 17th, and on the SiriusXM app until April 2nd. pic.twitter.com/5TQ894d3Yu