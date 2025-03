Лейди Гага: Най-големият ми страх? - Да изживея живота си сама

Н икой не иска да бъде сам, а малко професии са толкова изолиращи, колкото тази на поп звездата.

Просто попитайте Лейди Гага.

Нейният стремителен възход към славата през 2009-2010 г. беше нещо невиждано дотогава, предаде BBC. Като една от първите поп звезди, които напълно използваха силата на интернет, тя изглеждаше постоянно под прицела на обективите на TMZ и клюкарските блогове.

В ново интервю тя сподели на ВВС за страховете си и критиките на медиите.

Апетитът на медиите към нея беше ненаситен. През първите три години от кариерата си тя смени толкова много визии и музикални стилове, че един критик заяви, че тя „спринтира през цялата кариера на Мадона“.

С нарастването на славата ѝ, заглавията в таблоидите ставаха все по-скандални. Твърдеше се, че е провеждала сатанински ритуали в лондонски хотел, че е хермафродит, че дори планира да си отреже собствения крак „в името на модата“.

Когато се появи на наградите MTV през 2010 г. в прочутата си рокля от месо, никой не разбра шегата: Гага буквално се представяше като храна за таблоидите – нещо, предназначено да бъде консумирано.

На сцената тя беше обожавана от своите фенове, Малките чудовища. Но дори най-големите звезди знаят, че този вид възхвала е просто илюзия.

Самотата на певицата

