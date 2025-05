Путин: Не се е налагало да използваме ядрени оръжия... и се надявам, че няма да се наложи

Р уският президент Владимир Путин заяви в публикуван днес откъс от все още незилъчено негово интервю за държавната телевизия, че досега не е възникнала необходимост от използването на ядрени оръжия в Украйна, изрази надежда това да не се случва и занапред, предаде Асошиейтед прес.

В откъса от интервюто, публикуван в "Телеграм", Путин казва, че Русия има силата и средствата да доведе конфликта в Украйна до "логичен завършек", визирайки победа.

"Не се е налагало да използваме тези (ядрени) оръжия ... и се надявам, че няма да се наложи", заяви Путин в отговор на въпрос за украинските удари срещу руската територия. "Разполагаме с достатъчно сила и средства, за да доведем започнатото през 2022 г. до логичен завършек с резултатът, от който Русия се нуждае", добави руският президент.

