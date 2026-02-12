България

Тодоров: Камерите в козметични салони в Бургас не са за охрана

На установените седем адреса на лекарски кабинети в София са извършени процесуално-следствени действия

12 февруари 2026, 17:01
Тодоров: Камерите в козметични салони в Бургас не са за охрана
Източник: iStock photos/Getty images

К америте за видеонаблюдение в козметични салони в Бургас са поставени по инициатива на лицата, стопанисващи тези обекти, и не се използват за охранителна дейност по смисъла на Закона за частната охранителна дейност от оторизирани служители на охранителна фирма въз основа на сключен договор между страните. Това съобщи заместник-министърът на вътрешните работи Тони Тодоров по време на изслушване в парламента.  

Той посочи какви действия са предприели структурите на МВР във връзка с публично оповестените случаи на нерегламентирано заснемане в козметичните салони и гинекологичен кабинет.

Прокуратурата и ГДБОП разследват порнографските клипове от козметичен салон в Бургас

В отдел "Борба с организираната престъпност"- Бургас е получен сигнал от собственик на козметично студио в града във връзка с изтекли записи от камери за видеонаблюдение, който е препратен по компетентност на Дирекция "Киберпрестъпност" при Главна дирекция "Борба с организирана престъпност" (ГДБОП), каза заместник-министърът на вътрешните работи.

В отдела на ГДБОП-Стара Загора е подаден сигнал от 25-годишна българска гражданка с постоянен адрес в Казанлък за това, че е открила в интернет сайт видео с нейна козметична процедура в салон за красота в града, извършена на 16 септември 2023 г., посочи Тодоров. Изготвена е докладна записка с предложение за извършване на проверка за наличието на данни за престъпления от общ характер по чл. 159 от Наказателния кодекс. Гражданката е подала жалба и в Районна прокуратура-Стара Загора, добави той.

В Дирекция "Киберпрестъпност" на ГДБОП е постъпил и сигнал относно уебсайт, от който на живо се излъчват кадри от детска градина посредством монтирани камери, съобщи Тони Тодоров.

Видеа от гинекологичен кабинет са качени в сайтове за възрастни

В Областната дирекция (ОД) на МВР в Бургас са образувани две досъдебни производства за това, че в условията на продължавано престъпление неизвестно лице е създало чрез видеозаснемане множество порнографски материали и ги е разпространило като компютърни данни във виртуална среда чрез информационна и съобщителна технология, а именно световната компютърна мрежа и базирани в нея мобилни приложения, като за създаването на порнографски материал е използвано и лице ненавършило осемнадесетгодишна възраст, посочи заместник-министърът.

В СДВР е образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 159 от Наказателния кодекс, като при проведените съвместни оперативно-издирвателни мероприятия от служители на СДВР и Дирекция "Киберпрестъпност" при ГДБОП е установено, че чрез уебсайт се разпространяват видеокадри на медицински манипулации, съобщи още Тодоров.

Междунахождението на кабинетите, където се извършват посочените манипулации, е на територията на различни държави, включително и на адрес в София. На установените седем адреса на лекарски кабинети в София са извършени процесуално-следствени действия в условията на неотложност, като в лекарски кабинет, находящ се на ул. „Попова шапка“ 74, е установено наличието на видеокамера, ситуирана в позиция, съответстваща на наличното видеосъдържание, посочи заместник-министърът на вътрешните работи. С мярка задържане до 24 часа е задържано лицето, на чийто мобилен телефон е инсталирано приложението за достъп до посочената камера, допълни той.

След козметично студио - жена се видя в порнографски сайт

На 9 февруари 2026 г. в Първо районно управление на СДВР е постъпило заявление от българска гражданка относно незаконното обработване на лични и чувствителни здравни данни чрез тайно видеозаснемане, без знание и съгласие. Заявлението е присъединено към досъдебното производство, добави заместник-министър Тодоров.

Източник: БТА, Теодора Цанева    
Видеонаблюдение ГДБОП МВР Козметични салони
Последвайте ни
Росен Желязков за случая

Росен Желязков за случая "Петрохан": В момента нямаме право политически да налагаме внушения

Адвокатът на Гюров: Той няма да се върне в БНБ след като изпълни мандата

Адвокатът на Гюров: Той няма да се върне в БНБ след като изпълни мандата

Красота, сила и талант на върха: Най-секси спортистите на Зимните олимпийски игри 2026 г.

Красота, сила и талант на върха: Най-секси спортистите на Зимните олимпийски игри 2026 г.

Руският нефт за Европа е спрян - Русия го удари

Руският нефт за Европа е спрян - Русия го удари

Ползвали сте данъчни облекчения? Ето кога дължите окончателен данък

Ползвали сте данъчни облекчения? Ето кога дължите окончателен данък

pariteni.bg
Показват колата на Тодор Живков на специално изложение в София

Показват колата на Тодор Живков на специално изложение в София

carmarket.bg
Нови правила за собствениците на кучета и котки
Ексклузивно

Нови правила за собствениците на кучета и котки

Преди 7 часа
Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг
Ексклузивно

Времето полудява: От 20 градуса и гръмотевици - рязко застудяване и сняг

Преди 7 часа
12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си
Ексклузивно

12 февруари: Когато една държава накара друга да смени името си

Преди 12 часа
<p>Полезна функция на Windows 11, която не използваме</p>
Ексклузивно

Полезна функция на Windows 11, която не използваме

Преди 6 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

СОС отказа да смени ръководството на „Столичен автотранспорт“

СОС отказа да смени ръководството на „Столичен автотранспорт“

България Преди 14 минути

<p>Мъж живял цял живот с троен полов орган</p>

79-годишен мъж живял цял живот с тройна анатомична аномалия, без дори да подозира

Свят Преди 1 час

Поради местните разпоредби не се знае много за медицинската история на мъжа преди смъртта му и предоставянето на тялото му на изследователите, извън установеното по време на прегледа в Медицинския факултет

Обиск в Европейската комисия заради сделка с имоти за 900 млн. евро

Обиск в Европейската комисия заради сделка с имоти за 900 млн. евро

Свят Преди 2 часа

ЕК е „наясно с текущо разследване“ относно продажбата на 23 сгради

<p>Ивайло Калушев е можело да бъде спрян още през 2022 г.</p>

Ивайло Калушев е можело да бъде спрян още през 2022 г.: Бивш ученик с разказ за пропуснатите сигнали преди трагедията край Петрохан

България Преди 2 часа

В обширен аудио разговор пред разследващия екип на bird.bg — Мария Черешева, Атанас Чобанов, Димитър Стоянов и Александър Леви — Валери разкрива шокиращи подробности за „разпити с бира“, течове на информация към Ивайло Калушев и пълното бездействие на полицията спрямо сигналите за сексуално и финансово робство.

Бризи Джонсън получи предложение за брак след инцидент на Олимпиадата

Бризи Джонсън получи предложение за брак след инцидент на Олимпиадата

Любопитно Преди 2 часа

По време на самото състезание 30-годишната Джонсън закачи десния си ски-стълб във вратата малко след излизането си от улея за набиране на скорост на трасето, загуби равновесие и падна

ДНСК със скандални разкрития за незаконни сгради край Тунджа

ДНСК със скандални разкрития за незаконни сгради край Тунджа

България Преди 2 часа

Незаконно са изградени 45 масивни жилищни обекта

Два военни кораба на САЩ се сблъскаха

Два военни кораба на САЩ се сблъскаха

Свят Преди 3 часа

Причината за сблъсъка да не е ясна

Сексуална съвместимост: Ето тази черта от лицето издава добрия любовник

Сексуална съвместимост: Ето тази черта от лицето издава добрия любовник

Любопитно Преди 3 часа

Ключът се крие в долната половина на лицето – разстоянието между върха на носа и върха на брадичката

Арестуваха мъже в София за въоръжен грабеж в Пловдив

Арестуваха мъже в София за въоръжен грабеж в Пловдив

България Преди 4 часа

Двамата имат предишни регистрации в полицията

<p>Жена родила бебе, а отишла за &quot;стомашен вирус&quot; в болница</p>

21-годишна британка роди в Австралия, след като отиде в болница за стомашни болки и не знаела, че е бременна

Свят Преди 4 часа

Сега двойката се подготвя да се върне у дома в Донкастър, в северозападната част на Лондон, с нещо повече от сувенири от своята ваканционна година

Отвъд вярата: Най-бруталните секти в историята

Отвъд вярата: Най-бруталните секти в историята

Свят Преди 4 часа

Случаите „Петрохан“ и „Околчица“ бяха обявени от властите за следствие от създаване на секта – възможно ли е това? Запознайте се с някои от най-бруталните секти в историята и техните чудовищни ръководители и преценете сами

Откриха 5000-годишен инструмент, който променя представите ни за Древен Египет

Откриха 5000-годишен инструмент, който променя представите ни за Древен Египет

Любопитно Преди 4 часа

Микроскопски анализ на древен меден артефакт разкрива, че египтяните са използвали сложни технологии за пробиване 2000 години по-рано от предполагаемото

Тежка катастрофа в Пазарджик, загина жена

Тежка катастрофа в Пазарджик, загина жена

България Преди 4 часа

Автомобил, управляван от 54-годишен мъж е самокатастрофирал и се е блъснал в стълб

"Убихте сина ми, убихте 40 души": Разгневена тълпа нападна собствениците на бара, изгорял в Швейцария

"Убихте сина ми, убихте 40 души": Разгневена тълпа нападна собствениците на бара, изгорял в Швейцария

Свят Преди 4 часа

Двойката е под съдебно наблюдение след трагедията, която отне живота на 41 души и рани 115 други в клуба Le Constellation в ски курорта Кран Монтана на 1 януари

„Чакаме те у дома“: Николай Михайлов с трогателно послание към баща си в най-важната му битка

„Чакаме те у дома“: Николай Михайлов с трогателно послание към баща си в най-важната му битка

България Преди 5 часа

В деня на своя 63-ти рожден ден, легендарният капитан на националния отбор Борислав Михайлов получи най-силната подкрепа от своето семейство, което вярва в неговата най-важна житейска победа след прекарания инсулт

13-годишно момче намушка свои връстници в училище в Лондон

13-годишно момче намушка свои връстници в училище в Лондон

Свят Преди 5 часа

Пострадалите са момчета на 12 и 13 години, които са били откарани в болница

Всичко от днес

От мрежата

8 идеи, с които да изненадате котешки стопанин за Свети Валентин

dogsandcats.bg

Няколко важни урока за любовта, които да научим от котките

dogsandcats.bg
1

Аномалии в средата на февруари

sinoptik.bg
1

Най-страшните създания във вярванията на гренландците

sinoptik.bg

Танц с кауза срещу рака на гърдата: Party in Pink™ Zumbathon®

Edna.bg

Ново бебе на хоризонта: Катрин Тасева ще става майа за втори път

Edna.bg

Бивш халф на Арсенал го закъса сериозно - повдигнаха му още обвинения за изнасилване

Gong.bg

Нидерландски ляв бек предпочете Твенте пред Барселона

Gong.bg

Росен Желязков за случая "Петрохан": Да оставим институциите да работят спокойно

Nova.bg

Красимир Вълчев: Не са писани неизвинени на 15-годишното дете, убито край Околчица, въпреки отсъствията му

Nova.bg