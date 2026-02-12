Заради Епстийн норвежката полиция претърси имотите на бивш премиер

Срещу Ягланд се води разследване

12 февруари 2026, 16:51
Заради Епстийн норвежката полиция претърси имотите на бивш премиер
Източник: iStock

Н орвежката полиция претърси имоти, принадлежащи на бившия министър-председател Торбьорн Ягланд, съобщи неговият адвокат. Това се случи след започването на разследване за корупция във връзка с отношенията на Ягланд с американския сексуален престъпник Джефри Епстийн, предаде АФП.

Епстийн и принцесата – нов скандал разтърсва Норвегия

Срещу Ягланд се води разследване, след като документи, публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ през януари, показаха, че той и/или неговото семейство са отсядали или почивали с Епстийн в периода между 2011 и 2018 г., когато Ягланд е председателствал Нобеловия комитет, който присъжда Наградата за мир, и също така е бил генерален секретар на паневропейския Съвет на Европа.

Обявили Епстийн за мъртъв, ден преди да умре

Полицията от специализираното звено за икономически престъпления „Ококрим“ „в момента извършва претърсвания на жилището и ваканционните имоти на Торбьорн Ягланд“, се посочва в изявление на неговия адвокат Андерс Бросвейт.

Източник: БГНЕС    
Торбьорн Ягланд Джефри Епстийн Корупция
