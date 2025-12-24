Свят

Бившият принц Андрю e лишен от поредната кралска привилегия

Последиците от скандала "Епстийн" продължават да влияят на бившия принц Андрю, който е лишен от разрешителното си за огнестрелни оръжия

24 декември 2025, 11:01
П оследиците от скандала "Епстийн" продължават да влияят на бившия принц Андрю, който е лишен от разрешителното си за огнестрелни оръжия от Метрополитън полицията в Royal Lodge, Уиндзор на 19 декември, предаде The Standard.

65-годишният принц е известен като запален ловец и притежава няколко ловни пушки и карабини.  Бившият херцог на Йорк преди това е бил домакин на ловни събития в кралски имоти, включително Сандрингам и Балморал. По-късно стана ясно, че едно от тези събития, скандално наречено „обикновен ловен уикенд“ по Newsnight, е включвало опозорения педофил Джефри Епстийн и неговата сътрудничка Гислейн Максуел.

Метрополитън полицията, която защитава членове на кралското семейство и дипломати,  твърди, че е посетила Андрю в Royal Lodge в Уиндзор и го е подложила на „доста задълбочен“ разпит. Въпреки че офицерите не са конфискували огнестрелните му оръжия по време на този инцидент, се смята, че са наложили строги санкции относно съхранението на оръжията и кой има достъп до тях.

Решението за отнемане на разрешителното на бившия принц дойде, след като полицията го разследваше по твърдения, че е поискал от своя полицейски служител по охраната да събере информация за обвинителката Вирджиния Джуфре. Той винаги е отричал да се е срещал с  Джуфре и всякакви неправомерни действия.

Отнемането на разрешителното означава, че той вече няма да може да транспортира или използва огнестрелните си оръжия, освен под строг експертен надзор. През октомври кралски източници съобщиха пред Daily Mail, че една от възможностите е била да се забрани на Андрю да организира ловни партита в кралски имоти.

Според съобщенията през последните няколко месеца е имало няколко ловни партита в Уиндзорския парк. Андрю не е забелязан на нито едно от тези събития, откакто кралят му отне кралските титли.

Говорител на Метрополитън полицията заяви: „В сряда, 19 ноември, служители от отдела за лицензиране на огнестрелни оръжия посетиха адрес в Уиндзор, за да поискат от мъж на около 60 години доброволно да предаде своите огнестрелни оръжия и удостоверение за ловна пушка. Удостоверението беше предадено и на този етап няма да коментираме повече.“

По-рано тази година Метрополитън полицията обяви, че няма да започне наказателно разследване по твърдения, че той е поискал от своя офицер по кралска защита да събира компрометиращи материали за г-жа Джуфре. В отговор семейството на г-жа Джуфре заяви, че е „дълбоко разочаровано“ от решението и сподели, че новината е дошла само ден след като полицията ги е попитала дали имат нови доказателства.

Източник: The Standard    
