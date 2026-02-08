България

Слави Ангелов с версия за мистерията "Петрохан"

8 февруари 2026, 18:28
„Държаха се грубо”: Какви са впечатленията на местните за рейнджърите от хижа „Петрохан”

„Държаха се грубо”: Какви са впечатленията на местните за рейнджърите от хижа „Петрохан”
Приятел на убития Дечо Василев: Той е споделял за заплахи към тях, че ще ги разстрелят

Приятел на убития Дечо Василев: Той е споделял за заплахи към тях, че ще ги разстрелят
Кървава развръзка на „Петрохан“: Открити са 3 тела на Околчица: Кои са издирваните Калушев, Златков и 15-годишният син на Макулев

Кървава развръзка на „Петрохан“: Открити са 3 тела на Околчица: Кои са издирваните Калушев, Златков и 15-годишният син на Макулев
Хронология на една предизвестена трагедия: Мистерията

Хронология на една предизвестена трагедия: Мистерията "Петрохан"
МВР потвърди най-лошото: Престъпление без аналог - 6 жертви в мистерията „Петрохан“

МВР потвърди най-лошото: Престъпление без аналог - 6 жертви в мистерията „Петрохан“
Десет българи стартират днес на Зимните олимпийски игри

Десет българи стартират днес на Зимните олимпийски игри
Какви сюжети прозират зад тройния разстрел в хижа

Какви сюжети прозират зад тройния разстрел в хижа "Петрохан"
Д-р Гергана Николова: Безплатни ваксини срещу грип за деца до 7 години са необходими

Д-р Гергана Николова: Безплатни ваксини срещу грип за деца до 7 години са необходими

"Доволен съм, че в последната седмица отказах на поне 15 покани от телевизии и радиа да коментирам разстрела в Петрохан. Въпреки че още в първия момент бях убеден, че Ивайло Калушев е застрелял хората в хижата и ще бъде намерен мъртъв с другите двама младежи. Имаше предостатъчно факти в полза на тази хипотеза.

МВР потвърди най-лошото: Престъпление без аналог - 6 жертви в мистерията „Петрохан“

Един съдебен психиатър от Плевен обясни всичко просто и ясно на 4-ия ден от инцидента. Но, версията му не бе атрактивна за публиката. Такава истерия и възбуда не помня, а съм криминален репортер от 31 години.

Много хора си мислят, че в България всички разбират от футбол. Голяма грешка! Всички са топ криминалисти. И топ профайлъри. Вижте версиите им - от Таки, през дървената мафия, трафик на хора и наркотици, мексикански картели, сръбски мафиоти до таен канал на ДАНС и какво ли още не.

Вижте версиите им и ги поканете да коментират следващото голямо убийство. Като един столичен криминалист, който след изчезването на Сашко в Перник, заяви, че 1) детето е отвлечено 2) детето вече е мъртво 3) в историята е замесен бащата.

Смърт в планината: Мистерията "Петрохан" в кадри
10 снимки
Петрохан
Петрохан
Петрохан
Петрохан

Предполагам помните какво се случи в крайна сметка. Но криминалистът продължава да коментира всеки значим случай в телевизионните студиа. Шоуто в ефир трябва да продължи".

Това пише в своя фейсбук публикация главният редактор на "168 часа" Слави Ангелов.

Източник: "Фокус"    
Разстрел Петрохан Ивайло Калушев Медии Слави Ангелов Криминални случаи Обществено мнение Медийна истерия Експертни мнения Хижата Версии
Последвайте ни
МВР потвърди най-лошото: Престъпление без аналог - 6 жертви в мистерията „Петрохан“

МВР потвърди най-лошото: Престъпление без аналог - 6 жертви в мистерията „Петрохан“

Илияна Йотова: Тервел Замфиров е героят на България

Илияна Йотова: Тервел Замфиров е героят на България

Слави Ангелов с версия за мистерията

Слави Ангелов с версия за мистерията "Петрохан"

Златната хроника на България: Пътят към седемте ни медала от Зимни олимпийски игри

Златната хроника на България: Пътят към седемте ни медала от Зимни олимпийски игри

Как се плаща за нощен труд

Как се плаща за нощен труд

pariteni.bg
Stellantis сменя фокуса от EV към ДВГ и хибриди

Stellantis сменя фокуса от EV към ДВГ и хибриди

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 22 часа
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 23 часа
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 20 часа
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 21 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Виктор Орбан нарече Украйна "враг" в предизборна реч

Виктор Орбан нарече Украйна "враг" в предизборна реч

Свят Преди 25 минути

Орбан е смятан за най-близкия съюзник на руския президент Владимир Путин в ЕС, а страната му е силно зависима от руските доставки на петрол и газ

Нова вълна от телефонни измами в Пловдив

Нова вълна от телефонни измами в Пловдив

България Преди 2 часа

Измамниците настояват за данните от банковите карти на потърпевшите

Осъдиха български шофьор на 7 години затвор в Гърция

Осъдиха български шофьор на 7 години затвор в Гърция

България Преди 2 часа

Той е участвал в тежка катастрофа с множество жертви през август миналата година

,

Лавина уби двама скиори във френските Алпи

Свят Преди 3 часа

Двамата мъже, на възраст около 30 години, са били част от група от четирима скиори, които са карали ски извън пистите без водач

Брутална катастрофа във Варна: Жена мина на червено и прати кола в подлез

Брутална катастрофа във Варна: Жена мина на червено и прати кола в подлез

България Преди 3 часа

,

Фотофиниш донесе на Тервел Замфиров първо олимпийско отличие за България

България Преди 3 часа

Той спечели бронза в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд

,

Френското правителство одобри оставката на Жак Ланг заради аферата "Епстийн"

Свят Преди 3 часа

Ланг бе подложен на натиск от страна на президента на Франция Еманюел Макрон, чиито подчинени го приканиха да "помисли" за репутацията на института

Четирима индийски студенти ранени при нападение с нож в руски град

Четирима индийски студенти ранени при нападение с нож в руски град

Свят Преди 3 часа

Руските следователи заявиха, че 15-годишен младеж е нападнал студентите с нож

.

Мелони осъди "враговете на Италия" след сблъсъците в Милано

Свят Преди 3 часа

Инцидентите станаха в първия цял ден от състезанията на Зимните олимпийски игри, на които Милано, финансовата столица на Италия, е домакин, заедно с алпийския град Кортина

​Зрелищен провал: Карди Би се опита да съблазни робот, но го събори върху себе си

​Зрелищен провал: Карди Би се опита да съблазни робот, но го събори върху себе си

Любопитно Преди 5 часа

Карди изпълнява серия от танцови движения, прокарва ръце по металното тяло на роота и накрая застава пред него, като му прави жест, сякаш ще целуне безизразното му лице

Русия обяви нов успех в Източна Украйна

Русия обяви нов успех в Източна Украйна

Свят Преди 5 часа

Брутално падане на Линдзи Вон сложи край олимпийската ѝ приказка

Брутално падане на Линдзи Вон сложи край олимпийската ѝ приказка

Свят Преди 5 часа

След падането Вон беше чута да крещи от болка и беше евакуирана по въздух от трасето

Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Игрите в Италия

Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Игрите в Италия

България Преди 6 часа

Замфирова се изкачи с една позиция спрямо първия рън, в който бе 11-а след дуела с представителката на домакините Елиза Кафонт

Зеленски санкционира чуждестранни производители на компоненти за руски оръжия

Зеленски санкционира чуждестранни производители на компоненти за руски оръжия

Свят Преди 6 часа

Производството на това оръжие би било невъзможно без критично важни компоненти от чуждестранни производители, посочва Зеленски

Иран: Няма да се откажем от обогатяването на уран дори в случай на война

Иран: Няма да се откажем от обогатяването на уран дори в случай на война

Свят Преди 6 часа

"Иран е платил много висока цена за мирната си ядрена програма и за обогатяване на уран", подчерта министърът по време на форум в Техеран

Манделсън е изправен пред искане да върне обезщетението, получено след отстраняването му като посланик в САЩ

Манделсън е изправен пред искане да върне обезщетението, получено след отстраняването му като посланик в САЩ

Свят Преди 7 часа

Стармър се бори за оцеляването си на фона на въпроси относно решението му да назначи Манделсън на поста посланик в САЩ

Всичко от днес

От мрежата

10 неща, които правите, а котката ви мрази - част 1

dogsandcats.bg

Американски стафордширски териер и Питбул: По какво се различават?

dogsandcats.bg
1

Ледена пързалка в каналите на Санкт Петербург

sinoptik.bg
1

Седмицата на виното и любовта започва с дъжд и сняг

sinoptik.bg

Годежи, раздели и големи имена: Мъжете в живота на Линдзи Вон

Edna.bg

Диетолози посоюиха 12 суперпродукта за гладка и сияйна кожа

Edna.bg

Гьозтепе на Станимир Стоилов остава непобеден в шести пореден мач, Кръстев дебютира

Gong.bg

НА ЖИВО: Ливърпул - Манчестър Сити 0:0

Gong.bg

Откриха мъртви тримата издирвани по случая „Петрохан”

Nova.bg

„Държаха се грубо, правеха проблеми”: Какви са впечатленията на местните за рейнджърите от хижа „Петрохан”

Nova.bg