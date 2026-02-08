Румънският президент е поканен на първото заседание на „Съвета за мир“ на Тръмп

Р умънският президент Никушор Дан съобщи, че е получил покана да присъства на първото заседание на т.нар. „Съвет за мир“ на президента на САЩ Доналд Тръмп, което е насрочено за 19 февруари във Вашингтон.

В публикация на страницата си във Facebook Дан уточни, че Румъния все още не е взела решение дали ще участва.

По думите му това ще зависи от „разговори с американските ни партньори относно формата на срещата за държави като Румъния, които към момента не са членове на Съвета, но желаят да се включат при условие, че уставът му бъде преразгледан“.