Нова вълна от телефонни измами в Пловдив

Измамниците настояват за данните от банковите карти на потърпевшите

8 февруари 2026, 16:55
Н ова схема за телефонни измами тревожи пловдивчани през последните дни. Жители на града сигнализират за обаждания от скрит номер. Непознати първоначално питат „Ваш ли е този номер?“, а след това преминават към добре подготвен сценарий за сплашване, съобщи NOVA.

По думите на потърпевши измамниците твърдят, че се обаждат във връзка със скорошна акция срещу сайтове с пиратско съдържание, човекът отсреща е станал жертва на хакерска атака или е „замесен“ в разследване. Под този претекст те настояват да им бъдат продиктувани данните от банковата карта – номер, валидност и код за сигурност. Когато получат отказ, обаждащите се стават агресивни, отправят заплахи и заявяват, че ще изпратят полиция, която да арестува жертвата. Според пострадали, гласовете говорят добър български, но със специфичен акцент, като има съмнения, че част от обажданията произхождат от Румъния.

Паралелно с това не спират и измамите, свързани с Revolut, при които хората получават обаждания през Viber. Измамниците се представят за служители на финансовата платформа и искат кодове за достъп, ПИН или потвърждения, с цел да поемат контрол над профилите.

Предупрежденията към гражданите са, че никоя банка, полиция, държавна институция или финансова платформа не изисква по телефона данни от банкови карти, ПИН кодове, CVV кодове или еднократни пароли. Полицията не извършва арести и не води разследвания чрез телефонни обаждания и заплахи. Обаждания от скрит номер, придружени от внушения за спешност, разследване или акция са ясен признак за измама. При подобно обаждане прекратете разговора незабавно и подайте сигнал на телефон 112 или в най-близкото районно управление на МВР. 

Крум Зарков е новият председател на БСП
Крум Зарков е новият председател на БСП

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

