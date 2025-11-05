Може ли принц Хари да загуби всичко, както чичо му Андрю

И зточници от двореца казаха пред Page Six, че „няма да се изненадат“, ако принц Хари в крайна сметка загуби титлата си, точно като неговия чичо Андрю Маунтбатън-Уиндзор — известен още като бившият принц Андрю.

Тяхното предупреждение за 41-годишния Хари идва в момент, когато британският политик Рейчъл Маскелл възобнови предложението си за законопроект за „премахване на титли“, който би дал на крал Чарлз и, в бъдеще, и на наследника на трона принц Уилям, властта да отнемат наследствени титли.

„Ако приемат тези закони, няма да се изненадам, ако следващият, който загуби титлите си, е принц Хари“,

каза пред Page Six добре запознат кралски източник. „Няма да се изненадам, ако Уилям го направи... той не е отмъстителен човек, но се чувства много предаден и винаги е много по-трудно, когато те предаде някой близък“.

Братята не са разговаряли повече от две години, а източници близки до 43-годишния Уилям ясно заявиха, че той изпаднал в ярост след мемоарите на Хари „Резерва“ от 2023 г

Книгата съдържаше обвинения, че бъдещият крал е нападал физически по-малкия си брат и че Кейт Мидълтън е една от високопоставените кралски особи, които са направили предполагаеми „расистки“ забележки относно децата на Хари и Меган Маркъл, наред с други обвинения.

Кралският експерт Хюго Викерс е заявил, че

отчуждението между братята е толкова голямо, че Уилям дори може да не покани Хари на коронацията си.

„Хари вероятно се страхува много“, добави вътрешен човек от двореца по повод предложения законопроект на депутатката Маскелл.

Той беше отхвърлен, след като първоначално беше внесен през 2022 г. — и сега отново се появи на светло заради новините около Андрю.

Хари, син на крал Чарлз и принцеса Даяна, е роден като принц, а баба му, кралица Елизабет II, направи него и жена му Меган Маркъл херцог и херцогиня на Съсекс в деня на сватбата им през май 2018 г. Но Хари и Меган се съгласиха да не използват титлите Негово/Нейно кралско височество (HRH) за търговски цели, когато напуснаха кралското семейство през 2020 г.

В шокиращ ход в края на миналата седмица крал Чарлз отне титлата принц на по-малкия си брат Андрю,

след като служители от двореца прекараха дни в тихо изготвяне на плана заедно с адвокати и правителствени служители. Процесът включваше издаването на кралски заповеди от монарха до лорд канцлера Дейвид Лами за премахване на титлите на Андрей от официалния регистър на благородниците.

Бившият принц, на 65 години, продължава да е замесен в скандала с Джефри Епстийн след обвинения от Вирджиния Джуфре, че е спал три пъти с нея, когато тя е била едва на 17 години. Андрю уреди делото си с Джуфре извън съда през 2022 г. и никога не е бил обвиняван или осъждан за каквото и да било престъпление.