Брутална катастрофа във Варна: Жена мина на червено и прати кола в подлез

Т ежка катастрофа е станала днес на кръстовището на ул. „Георги Бенковски“ и бул. „Владислав Варненчик“ във Варна малко преди 10:00 ч. сутринта, предаде Агенция „Фокус“

По първоначална информация от полицията, инцидентът е предизвикан от 48-годишна шофьорка. Тя е преминала на червен светофар, което е довело до неизбежен сблъсък с друг автомобил, управляван от 24-годишен мъж.

Вследствие на силния удар са пострадали и двамата водачи: 48-годишната жена е настанена в болница с фрактури на таза и лумбален прешлен. Според медиците няма непосредствена опасност за живота ѝ.

Младият мъж се е разминал по-леко – с контузии и в добро общо състояние.

Кадри от социалните мрежи показват драматичните последствия от удара. Една от колите е излязла от пътното платно и се е врязала директно в един от подлезите на булеварда. Като по чудо в този момент на стълбите не е имало пешеходци.

Движението в района беше затруднено за часове, докато екипите на полицията извършваха оглед на местопроизшествието. Продължава работата по изясняване на всички детайли около инцидента.