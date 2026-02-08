Свят

Лавина уби двама скиори във френските Алпи

Двамата мъже, на възраст около 30 години, са били част от група от четирима скиори, които са карали ски извън пистите без водач

8 февруари 2026, 16:01
Лавина уби двама скиори във френските Алпи
Източник: БТА

Д вама скиори загинаха вчера следобед, след като бяха затрупани от лавина в Сен Веран, най-високото село във френските Алпи, съобщиха днес местните власти, цитирани от Франс прес.

Голяма снежна маса се спуснала по северния склон на връх Лонже, който се издига на 3146 метра надморска височина, заяви пред AФП прокурорката на префектура Гап – Марион Лозашмьор, потвърждавайки информацията на местния вестник "Дофин либере".

Двамата мъже, на възраст около 30 години, са били част от група от четирима скиори, които са карали ски извън пистите без водач, добави прокурорката. Другите двама скиори от групата са невредими, посочи тя.

Повече от двадесет скиори загинаха тази година затрупани от лавини, спуснали се в различни планински масиви в Алпите – в Австрия, Франция и Швейцария, припомня АФП. 

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
Лавина Загинали скиори Френски Алпи Сен Веран Извънпистово каране Връх Лонже Планински инцидент Алпи Смъртни случаи Зимни спортове
Последвайте ни

По темата

Мистерията

Мистерията "Петрохан" се разплита: Откриха издирваните Ивайло Калушев и другите двама край Враца

Фотофиниш донесе на Тервел Замфиров първо олимпийско отличие за България

Фотофиниш донесе на Тервел Замфиров първо олимпийско отличие за България

Брутална катастрофа във Варна: Жена мина на червено и прати кола в подлез

Брутална катастрофа във Варна: Жена мина на червено и прати кола в подлез

Брутално падане на Линдзи Вон сложи край олимпийската ѝ приказка

Брутално падане на Линдзи Вон сложи край олимпийската ѝ приказка

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

Hype Software: Дигиталният двигател на ресторантьорския бранш

biss.bg
Stellantis сменя фокуса от EV към ДВГ и хибриди

Stellantis сменя фокуса от EV към ДВГ и хибриди

carmarket.bg
Крум Зарков е новият председател на БСП
Ексклузивно

Крум Зарков е новият председател на БСП

Преди 19 часа
Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна
Ексклузивно

Тръмп ангажира американски военни командири по отношение на Иран и Украйна

Преди 20 часа
Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа
Ексклузивно

Зарков: Това е победа над апатията и над чувството за примирение, предстои ни много работа

Преди 17 часа
Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран
Ексклузивно

Нетаняху ще се срещне с Тръмп в сряда във Вашингтон, за да обсъдят преговорите с Иран

Преди 18 часа
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

Френското правителство одобри оставката на Жак Ланг заради аферата "Епстийн"

Свят Преди 36 минути

Ланг бе подложен на натиск от страна на президента на Франция Еманюел Макрон, чиито подчинени го приканиха да "помисли" за репутацията на института

Четирима индийски студенти ранени при нападение с нож в руски град

Четирима индийски студенти ранени при нападение с нож в руски град

Свят Преди 47 минути

Руските следователи заявиха, че 15-годишен младеж е нападнал студентите с нож

​Зрелищен провал: Карди Би се опита да съблазни робот, но го събори върху себе си

​Зрелищен провал: Карди Би се опита да съблазни робот, но го събори върху себе си

Любопитно Преди 2 часа

Карди изпълнява серия от танцови движения, прокарва ръце по металното тяло на роота и накрая застава пред него, като му прави жест, сякаш ще целуне безизразното му лице

Русия обяви нов успех в Източна Украйна

Русия обяви нов успех в Източна Украйна

Свят Преди 2 часа

Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Игрите в Италия

Малена Замфирова се класира за осминафиналите в паралелния гигантски слалом на Игрите в Италия

България Преди 3 часа

Замфирова се изкачи с една позиция спрямо първия рън, в който бе 11-а след дуела с представителката на домакините Елиза Кафонт

Зеленски санкционира чуждестранни производители на компоненти за руски оръжия

Зеленски санкционира чуждестранни производители на компоненти за руски оръжия

Свят Преди 3 часа

Производството на това оръжие би било невъзможно без критично важни компоненти от чуждестранни производители, посочва Зеленски

Иран: Няма да се откажем от обогатяването на уран дори в случай на война

Иран: Няма да се откажем от обогатяването на уран дори в случай на война

Свят Преди 4 часа

"Иран е платил много висока цена за мирната си ядрена програма и за обогатяване на уран", подчерта министърът по време на форум в Техеран

Десет българи стартират днес на Зимните олимпийски игри

Десет българи стартират днес на Зимните олимпийски игри

България Преди 4 часа

Освен трите спорта с българско участие, в неделя ще бъдат разпределени още четири комплекта медали

Манделсън е изправен пред искане да върне обезщетението, получено след отстраняването му като посланик в САЩ

Манделсън е изправен пред искане да върне обезщетението, получено след отстраняването му като посланик в САЩ

Свят Преди 4 часа

Стармър се бори за оцеляването си на фона на въпроси относно решението му да назначи Манделсън на поста посланик в САЩ

Какви сюжети прозират зад тройния разстрел в хижа "Петрохан"

Какви сюжети прозират зад тройния разстрел в хижа "Петрохан"

България Преди 4 часа

Не се сещам за сходен случай, такава мистерия не е имало, заяви журналистът Николай Христов

<p>Д-р Николова критикува липсата на ваксини срещу грип за малките</p>

Д-р Гергана Николова: Безплатни ваксини срещу грип за деца до 7 години са необходими

България Преди 5 часа

Не мога да разбера защо на държавата ѝ е скъпо да даде пари за една назална ваксина за децата, каза тя

<p>Задържаха стрелецa на Владимир Алексеев в Дубай - екстрадиран е&nbsp;в Москва</p>

ФСС задържа Любомир Корба - предполагаемият извършител на покушението срещу генерал-лейтенант Алексеев

Свят Преди 5 часа

ФСС на Русия разпространи също така и кадри от камери за видеонаблюдение, заснели действията на извършителите по време на опита за покушение срещу Алексеев

<p>Кръв, страх и хероин: Валентина Каролева за детството, белязано от наркотици</p>

Спомените, които не избледняват: Валентина Каролева - детството с майка, зависима от хероин, загубата и пътят към сцената

Любопитно Преди 5 часа

В разговор с Мариян Станков – Мон Дьо тя очертава как личните преживявания са оформили избора ѝ да бъде актриса

<p>Русия бомбардира жилища в Днепър - дете е в болница</p>

Руски обстрел в Днепропетровска област: 10-годишно дете е ранено, има щети

Свят Преди 6 часа

Руските сили обстрелваха също така Никопол с тежка артилерия

<p>Кошмар в чашата вода: PFAS&nbsp;заплашват милиони в Европа</p>

Забрана на "вечните химикали" във Великобритания заради рак и увреждане на имунната система

Свят Преди 6 часа

Учени свързват химикалите с нарушения на имунната система и някои видове рак

Вулкан Шивелуч

Вулканът Шивелуч изригна в Русия - червен авиационен код в района

Свят Преди 7 часа

"Експлозиите изхвърлиха пепел от вулкана Шивелуч на височина 11,6 км над морското равнище", съобщи камчатската група за реагиране при вулканични изригвания

Всичко от днес

От мрежата

15 вдъхновяващи цитата за кучето и човека

dogsandcats.bg

14 неща, които ще разберете едва, когато си вземете котка

dogsandcats.bg
1

Ледена пързалка в каналите на Санкт Петербург

sinoptik.bg
1

Седмицата на виното и любовта започва с дъжд и сняг

sinoptik.bg

"Той е този, за когото е трябвало да се омъжа“: След 5 години любов - Хали Бери каза „да“

Edna.bg

Пълнолунието на Снежната луна в Лъв ще разтърси тези 4 зодии през февруари 2026

Edna.bg

Севи Идриз е "Играч на мача" Славия - Локо Пд

Gong.bg

Силна похвала от Лийдс: Окачете Илия Груев в Лувъра

Gong.bg

ОЛИМПИЙСКИ МЕДАЛ ЗА БЪЛГАРИЯ: Тервел Замфиров грабна бронз в сноуборда

Nova.bg

Три тела са намерени до връх Околчица

Nova.bg