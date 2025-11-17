Любопитно

Първи кадри на Андрю, след като беше „изтрит“ от кралското семейство

Сара Фъргюсън „обвинява себе си“ за падението на Андрю и може да напусне Великобритания след унижението на бившия ѝ съпруг

17 ноември 2025, 14:25
Първи кадри на Андрю, след като беше „изтрит“ от кралското семейство
Източник: GettyImages

А ндрю Маунтбатън Уиндзор беше забелязан днес публично за първи път, откакто официално стана обикновен гражданин. Бившият принц и херцог на Йорк беше сниман на кон в територията на замъка Уиндзор, придружен от неназована жена, пише „Дейли Мейл“ (Daily Mail).

Снимката, направена под есенното слънце, показва, че той все още е в Роял Лодж, въпреки че по-големият му брат, крал Чарлз III го изгони.

Андрю се очаква да се премести в Сандригам, но няколко източника съобщават, че ще му отнеме месеци да напусне дома си в Уиндзор, който дели с бившата си съпруга Сара Фъргюсън.

Андрю не е бил виждан публично от 3 октомври, но се радваше на посещения от членове на семейството, включително от най-голямата си дъщеря Беатрис, която изглеждала особено тъжна при напускане на дома. 

Крал Чарлз официално отне титлата „принц“ на брат си на 6 ноември.

Монархът също така премахна обръщението „Негово кралско височество“ чрез рядък Letters Patent, превръщайки по-малкия си брат официално в обикновен гражданин.

Това беше още един тежък ден за бившия херцог на Йорк, чиято репутация е напълно съсипана заради скандала с Джефри Епстийн и посмъртно издадената автобиография на Вирджиния Джуфре.

Подробности за Letters Patent на краля бяха публикувани от Crown Office в The Gazette, официалния публичен регистър на Обединеното кралство. В документа се казва: „Кралят има удоволствието чрез Letters Patent, датиран на 3 ноември 2025 г., да обяви, че Андрю Маунтбатън-Уиндзор повече няма да има право да носи и ползва стил, титла или атрибут „Негово кралско височество“ и привилегированата титла „принц“.

Принц Андрю – от „любимото дете“ до просто Андрю
20 снимки
принц Андрю
принц Андрю
принц Андрю
принц Андрю Даяна

Бъкингамският дворец потвърди, че 65-годишният Андрю повече няма да бъде принц с незабавен ефект и ще напуснеРоял Лодж на територията на замъка Уиндзор

 Дворецът студено обяви, че „санкциите са считани за необходими“

на фона на растящата противоречивост около връзката на по-малкия брат на краля с Джефри Епстийн, с когото Андрю излъга, че е прекъснал контактите си.

Междувременно нови имейли от съдебни документи по дело между Вирджинските острови и JP Morgan показват, че бившият принц казал на Епстийн, че би било „добре да се видим лично“ няколко месеца след освобождаването на обвинения в сексуално насилие над деца.

Андрю продължава да отрича всички обвинения срещу себе си и че някога е срещал Джуфре, която прави разкрития за Маунтбатън-Уиндзор в посмъртна мемоарна книга. Тя се самоуби по-рано тази година на 41 години. През 2022 г. Андрю уреди гражданско дело в САЩ, заведено от Джуфре, за около 12 милиона паунда, като се съобщава, че е получил средства от майка си, кралица Елизабет II, за да покрие разходите. Сделката не включва признаване на вина.

Бившият херцог е премахнат напълно от уебсайта на кралското семейство

– няма споменаване на страницата „The Royal Family“ или при търсене на името „Andrew“. Все пак, старите публикации относно ангажиментите му все още са на сайта.

Сега по-малкият брат на краля ще бъде преместен в частен имот на територията на имението Сандригам в Норфолк, но други подробности не са обявени. Смята се, че принц Уилям и кралското семейство подкрепят решението на Чарлз.

Един от малкото положителни аспекти за Андрю е, че му бе разрешено да запази медалите си за оперативна служба, включително този от Фолклендската война. Опозореният крал служи 22 години във Военноморския флот, включително по време на победоносната кампания в Южната Атлантика, където е бил помощник-пилот на хеликоптер Sea King. Той е участвал в подводни и наземни операции, евакуация на ранени и спасителни мисии.

Андрю също е изпълнявал роля на примамка за аржентинските Exocet ракети, летейки над самолетоносачи, за да отклони противокорабните оръжия. Ветерани от войната казаха, че би било „морално неоправдано“ да се премахне медал, спечелен при активна служба.

Междувременно дъщерите на Андрю – принцесите Беатрис (37 г.), и Юджини (35 г.), ще запазят титлите си „Нейно кралско височество“,

като по-рано беше съобщено, че Чарлз е бил силно заинтересован да „защити“ племенниците си. Според кралския експерт Кристофър Уилсън обаче, мекото отношение на Чарлз към племенниците „може да му изиграе лоша шега“ и е възможно принц Уилям да „довърши работата“, когато стане крал.

Що се отнася до самите Беатрис и Юджини, титлите им ще бъдат „опетнени в очите на мнозина“ заради баща им и връзките му с Епстийн, според Уилсън. Ако възможностите за работа намалеят, принцесите могат да бъдат принудени да приемат „нискокачествени предложения“, подобно на майка им Сара Фъргюсън, която през годините е обвинявана в „съмнителна“ благотворителна дейност и предлагане на достъп до принц Андрю срещу пари.

Беатрис е омъжена за милионер и предприемач Едоардо Мапели Моци, а Юджини за винения търговец Джак Бруксбанк.

По-рано източник твърдеше, че Андрю „финансово подпомага и двете си дъщери“,

но сега този източник и всякакви други финансови ползи от титлите им ще бъдат поставени под въпрос.

Според Уилсън, „работата с безскрупулни бизнесмени, които знаят как да експлоатират кралска титла, е довела до падението на Фърги, и това може да се случи и с тях“. Нито една от двете няма съпруг с работа, която да им осигури начина на живот, към който са свикнали и сега ще им е по-трудно да поддържат статута си в бизнеса, след като баща им вече не е кралска особа.

Междувременно се съобщава, че

Сара Фъргюсън „обвинява себе си“ и може да напусне Великобритания след унижението на бившия ѝ съпруг.

Бившата херцогиня се смята за „по-напрегната“ от Андрю и се е затворила в Роял Лодж, „обградена от доставки от Amazon“ след драматичното падение на двойката и лишаването им от кралски привилегии.

Източник каза пред Daily Mail: „Сара се обвинява. Продължава да повтаря ‚ако не бях направила това, или онова“. Друг източник предполага, че Фъргюсън обмисля да напусне страната. „Тя винаги е живяла по-спонтанно и отделно от  децата и внуците си, няма много причини да остане тук. Поканите спряха за една нощ“. През годините Сара е била твърд съюзник на съпруга си, подкрепяйки го след катастрофалното интервю за Newsnight през 2019 г.

Източник: Daily Mail    
