Това ли е дъното за г-н Андрю, доскоро известен като „принц"

Дворецът се надява най-накрая да сложи край на безкрайния нефтен разлив от лоши новини около Андрю

31 октомври 2025, 12:09
Това ли е дъното за г-н Андрю, доскоро известен като „принц“
Г-н Андрю Маунтбатън Уиндзор   
Източник: БТА/AP

С лед седмици, месеци, години и дори десетилетия на скандали, всички титли и привилегии на бившия принц Андрю са напълно отнети. Няма съвременни прецеденти за такова колосално загубване на кралски статус, пише Би Би Си (BBC).

За разлика от предишното изявление за бъдещето му, това беше съобщено от Бъкингамския дворец, а не от самия Андрю. Това е момент като късане на лепенка, който

дворецът се надява най-накрая да сложи край на безкрайния нефтен разлив от лоши новини около Андрю.

Малкото достойнство, което му беше оставено – че доброволно решава да не използва титлите си – беше отнето. Титли като херцог на Йорк, граф на Инвърнес и барон на Килилиах щe бъдат принудително отнети.

Остава само неговото място в линията на наследяване, а нови указания от Библиотеката на Камарата на общините показват, че и то може да бъде премахнато от парламента, ако страните от Общността на народите дадат съгласие.

След повече от година натиск така наречената „Обсада на Роял Лодж“ приключи – Андрю загуби независимия си наем и се премества в имота на краля в Сандрингам. Не е уточнено точно къде, но не е в Ууд Фарм. Сандрингам е лична собственост на краля, което слага край на всяка зависимост от имот на Crown Estate.

Принц Андрю – от „любимото дете" до просто Андрю
20 снимки
принц Андрю
принц Андрю
принц Андрю
принц Андрю Даяна

Бившата му съпруга Сара Фъргюсън се очаква да направи свои отделни уговорки, като засега не е планирано да бъде с Андрю в Норфолк.

Това прави Андрю зависим от краля за дом и пари. И, трябва да се каже, налага грижа за благосъстоянието на брат му.

Това съобщение може да предотврати непосредствената заплаха парламентът да поеме нещата в свои ръце и да гласува отнемането на титлите на Андрю. Народните представители ставаха все по-гласовити в обсъждането на скандала, а Комитетът по обществените разходи демонстрираше мускули в защита на публичното финансиране.

Но ще бъде много по-трудно за двореца да овладее искреното обществено възмущение. Усещането за неконтролирани привилегии около Андрю наистина раздразни обществото и ще е нужна повече от загуба на титлите, за да се заличи чувството за грозно и неоснователно право.

Проучване на YouGov, публикувано в четвъртък, показа, че популярността на Андрю сега е най-ниската за кралски особи до момента – 91% имат негативна оценка за него. А кралят усети лично това недоволство от скандиращ в Личфийлд тази седмица, който извика: „От колко време знаете за Андрю и Епстийн?“.

Към двореца ще има въпроси защо толкова дълго не са се справили с тези проблеми около Андрю.

Толкова много от нещата бяха известни от години – неподходящите бизнес връзки, необяснимото финансиране, контактите със сексуалния престъпник Джефри Епстийн. Списъкът на замесените се променя – предполагаеми китайски шпиони или богати роднини на диктатори – но историята остава същата.

Непочтената връзка с Епстийн се обсъждаше широко преди 14 години, когато Андрю беше лишен от ролята си на търговски представител. Андрю губеше работни места, но продължаваше да живее с размах като член на кралското семейство с години, което изчерпа търпението на обществото. Изглеждаше арогантно и неосъзнато.

Няколко бързи търсения в Google ще открият десетилетия истории, поставящи под въпрос неговата пригодност, често придружени от снимки на Андрю с цилиндър, сякаш е човечето от играта Монополи.

Може да има обществена умора от тази история, хората да се чувстват, че са я чували достатъчно и да им е омръзнала. Но имаше и ядосано обществено настроение, което очакваше по-ясна отговорност.

Сега остава да видим дали е отворена кутията на Пандора.

Кой е знаел какво и кога в двореца за връзката на Андрю с Епстийн? Трябва ли повече прозрачност около кралските имоти и финанси? Колко имота имат в на разположение Уиндзор? И какви нови скандали около Андрю може още да излязат наяве?

Но този „изпечен“ подход към бъдещето на Андрю може и да покаже неочаквано решителна страна на краля. Докато другите членове на кралското семейство, включително принц Уилям, също са взели участие в решението, се разбира, че кралят е този, който е взел голямото решение за бъдещето на своя брат. Каквито и да са екзалтираните изказвания на някои анализатори, не е било лесно решение.

Изглежда, че безвъзвратно е променено отношението, когато изтече имейл от Андрю към Епстийн, показващ тяхната продължителна връзка. Това сякаш разруши обещанията на Андрю в интервюто за „Newsnight“, че е прекъснал контактите със скандалния финансист.

Вече не изглежда приемливо Андрю да запази честта да бъде принц и да живее в разкош сред кралските особи в Уиндзор. Вместо това кралят постави акцент върху жертвите на насилие,

чиито истории са в самото тъмно сърце на кръга на Епстийн.

Неотдавна принц Андрю, херцогът на Йорк, усмихнат се появяваше на балкона на Бъкингамския дворец, поздравявайки тълпите. Утре за пръв път в живота си той ще се събуди като г-н Маунтбатън Уиндзор – частно лице.

По темата

Източник: BBC    
Преди 1 ден
Преди 1 ден
Преди 1 ден
