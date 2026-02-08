МВР потвърди най-лошото: Престъпление без аналог - 6 жертви в мистерията „Петрохан“

Кървава развръзка на „Петрохан“: Открити са 3 тела на Околчица: Кои са издирваните Калушев, Златков и 15-годишният син на Макулев

Приятел на убития Дечо Василев: Той е споделял за заплахи към тях, че ще ги разстрелят

П олицията официално потвърди, че са открити три тела в района на връх Околчица край Враца, които са свързани с мистериозния случай "Петрохан".

Лицата отговарят до голяма степен на издирваните Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче, потвърдиха от полицията.

Така жертвите на заплетената криминална история стават общо шест.

„Разследваме престъпление без аналог. Открити са три простреляни тела и автомобил, които в началото на седмицата казах, че се издирват във връзка със случая „Петрохан”. Това заяви директорът на ГД "Национална полиция" главен комисар Захари Васков.

По думите му „телата отговарят в голяма степен на издирваните от нас лица”.

„Установено е, че вътре в кемпера е имало стрелба. Няма данни за стрелба отвън към него. Продължаваме да работим по всички възможни версии – убийство и самоубийство”, изтъкна той.

Телата са открити в кемпер, който се издирваше, и за който имаше информация, че е управляван от Ивайло Калушев. Превозното средство е открито от мъж на 7-8 километра нагоре в планината, съобщи репортер на NOVA . Той е подал сигнал в полицията.

Информация по темата бе съобщена на брифинг от директора на "Национална полиция" главен комисар Захари Васков и шефът на ОДМВР - Враца старши комисар Красимир Йончев.

Откриха издирваните Ивайло Калушев, Николай Златков и 15-годишно момче, съобщи по-рано БНТ , позовавайки се тогава на неофициална информация.

Те са намерени в района на връх Околчица над Враца.

Три тела са намерени до връх Околчица, съобщава NOVA , позовавайки се на свои източници. Тече оглед. Вероятно хората са простреляни.

Телата са били в кемпера, който се издирваше, и за който имаше информация, че е управляван от Ивайло Калушев.

Какво знаем за мистерията "Петрохан" до този момент:

На 2-ри февруари стана ясно, че се разследва сигнал за смъртта на трима мъже в хижа край прохода „Петрохан”.

Тримата убити край "Петрохан" – част от въоръжено НПО, действало години без лиценз?

Ден по-късно три тела на мъже - на 45, 50 и 51 години, бяха открити до опожарената хижа „Петрохан“ край едноименния проход след сигнал, подаден на телефон 112 от майката на един от загиналите. Жената потърсила помощ, след като не успяла да се свърже със сина си.

Тримата били простреляни, а единият от тях намекнал за това какво предстои да се случи в обаждането до майка си.

Георги Тодоров, кмет на село Гинци, в чиято територия попада хижата, твърди, че е бил на място още в началото на операцията. По думите му първи пристигнали служители на ДАНС, последвани от криминалисти от София, Областната дирекция на МВР, полицията в Годеч и екипи на пожарната.

„Тримата мъже бяха простреляни в главите. Имаше и наранявания в следствие на пожара. Намерени са огнестрелни оръжия - три пистолета и една карабина, както и голямо количество гилзи“, разказа Тодоров.

По думите на кмета мъжете живеели постоянно в хижата. Там пребивавали общо между 8 и 10 души.

Кметът лично разпознал жертвите, тъй като имал предишни контакти с тях. По думите му единият от загиналите е бил основният отговорник на обекта, представял се като собственик на хижата. Той бил човекът, който подписвал документи при проверки от институции и контактувал с представители на различни министерства.

Друг от убитите кметът познавал само по физиономия, тъй като го срещал по-рядко. Третият мъж не бил разпознат от него, тъй като тялото му било силно обгоряло и в положение, което не позволявало идентификация на място.

Хижата била със засилена защита - огради, бариери, охранителни камери и наблюдение с техника, включително дронове. Мъжете твърдели, че пазят горите и околната среда, като често спирали туристи и местни хора, на които искали документи за самоличност и ограничавали достъпа им до района.

По думите на кмета на Гинци е възникнал пожар, който бил потушен, но по-късно се възобновил и това наложило повторна намеса на пожарната.

Вътре бяха открити и изгорели кучета, за които се предполага, че са били затворени в сградата.

„Видели са нещо, което не е трябвало“ – познат на жертвите край „Петрохан“

Същият ден стана ясно, че тримата убити край хижа "Петрохан" са от учредителите на нестопанската въоръжена организация Национална aгенция за контрол на защитените територии. Не са държавна организация и нямат лиценз за охранителна дейност. Въпреки това от 4 години обикалят планината с оръжия, високопроходими джипове и дронове и казват, че пазят защитени територии. Тримата убити са от учредителите на нестопанската въоръжена организация. Занимавали са се и с палеонтология и екстремни спортове. Имат няколко НПО, регистирани в началото на 2022 г., разказа журналистът от "24 часа" Кирил Борисов.

По данни на журналиста, по меморандум с МОСВ, членовете на въпросното НПО започват да опазват защитените територии в Западния Балкан.

"Служебното правителство на Гълъб Донев опитва да го прекрати през 2023 г., защото са пристигали сигнали, че въоръжени мъже не пускат туристи и жители в района, заградили са държавна земя. След проверка тогава се прави преписка във ВКП. Вече седем правителства са ги оставили да действат", добави Борисов.

"Ако наистина на място са били агенти на ДАНС, това е вече опасно - застрашена е националната сигурност. Хижата се намира на около 15 км от границата със Сърбия, може да се развиват всякакви спекулации и хипотези - мигранти, наркотици, златни залежи. Най-вероятно е имал протекции, щом толкова години държавна собственост е пазена от въоръжена нестопанска организация. И накрая намират трима от тях с куршуми в главите. В нея са участвали професор, художник, хора, познати в средите си", смята Борисов.

Той уточни, че по негова информация една от жертвите е собственик на голяма счетоводна къща.

Бившият зам.-ректор на академията на МВР доц. Милен Иванов на свой ред отбеляза, че има редица неясноти покрай споменатата неправителствена организация, а една от тях е регистрацията ѝ.

"Абсурд е да има такова име. Наподобяване на названия на държавни органи няма как да мине през Агенцията по вписванията. Териториалното подразделение на ДАНС къде е било? През 2022 г., когато започна войната в Украйна, се появява паравоенна организация на 20 км от София, която огражда територии. Конституцията изрично забранява създаването на военизирани организации. Тези хора са се разхождали свободно из Балкана, проверявали са документи на преминаващи и са ограничавали свободата им на движение. Къде е била и ОД на МВР? Имало е сигнали от страна на местната власт, но как са отработени", попита доц. Иванов.

Според него откритите тела са били простреляни и наредени едно до друго.

"Във Facebook групата на агенцията има снимки с "Белите каски" от Сирия, а това навява мисли за обезпокоителни отношения", посочи той.

Секта и деца, нови разкрития за телата в хижа "Петрохан"

На 3-ти февруари излезе информация, че има допълнителни лица, които се издирват и са свързани с неправителствена организация.

"Те не са криминално проявени. Конкретни имена няма да посоча", заяви на брифинг главен комисар Захари Васков на мястото на престъплението край село Гинци.

Тримата мъже, чиито тела бяха открити в полуизгорялата хижа, не са били криминално проявени. Относно дейността на неправителствената организация - през 2022 г. има сключено споразумение с МОСВ за опазване на природата в района. Проверява се съпричастност на непълнолетни и малолетни лица към организацията, посочи комисари Васков.

За въпросната НПО от провежданите мероприятия е установено, че има мотиви на секта, затворено общество, поясни той.

Директорът на ОДМВР-София главен комисар Тихомир Ценов заяви, че още се правят огледи. Той поясни, че няма нито един постъпил сигнал от държавно учреждение или местна власт към ОДМВР-София, свързан с каквато и да е незаконна дейност тази НПО.

"Работим по всички версии. От тази НПО хората са с чисто криминално досие", подчерта Ценов.

"Проверяваме дали лицата са живеели в латиноамериканска държава и са се върнали от няколко години у нас. Преди време е имало посещение от служители на горското стопанство, които са очертали границите на закупения от НПО имот", каза Ценов.

"Законно притежавани са намерените при телата оръжия", добави той.

Бившият министър на екологията Борислав Сандов, който е подписал споразумение с въпросната НПО, изрази опасения пред БНР, че собственикът на хижата може да е отвлечен.

Хижа "Петрохан" се намира на 1470 м надморска височина и има 76 места. Днес се стопанисва от сдружението "Национална агенция за контрол на защитените територии". Според търговския регистър НПО-то е управлявано от Ивайло Иванов, Ивайло Калушев и Николай Златков. С хижата се свързват и още две сдружения - Европейски институт за биоразнообразие и Европейски институт за карстови и хидроложки изследвания. Европейският институт за карстови и хидроложки изследвания е основан на 13.01.2022 г. На същата дата, но в друга кооперация е регистрирана другата неправителствена организация, която се нарича Национална агенция за контрол на защитените зони. Сдружението с име на агенция е сключило рамково споразумение с Министерството на околната среда и водите за опазването им. Това става с подписа на министър Борислав Сандов.

На 26 юни 2025 г. МОСВ е уведомило Сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) за едностранно прекратяване на Рамковото споразумение за сътрудничество, подписано от Сандов. В него се визира "подкрепа при осигуряване на регулаторни и контролни функции за опазване на околната среда и защитените зони". Във връзка с подписването на Рамковото споразумение в МОСВ е извършена вътрешна проверка, при която е установено, че то е с неясен предмет, липсват правно основание и ред за сключването му, както и за преотстъпване на функции по контрол на защитените зони и територии на неправителствени организации.

От Държавната агенция за закрила на детето и Министерството на труда и социалната политика изпратиха позиция във връзка със запитване на NOVA по случая:

"В Държавната агенция за закрила на детето има един сигнал, отнасящ се за хижа "Петрохан". Той е от близки на дете, които го адресирали също и до МВР, ДАНС и Районна прокуратура. Той е оттеглен след 4 дни от подателите. Въпреки това от две дирекции "Социално подпомагане" са извършени проверки в рамките на своята компетентност, като едната е в присъствието на служители на МВР. При тях не е установена основателност на сигнала по отношение на евентуален риск за непълнолетно лице".

Социалният министър в оставка Борислав Гуцанов разпореди пълна проверка на постъпвалите сигнали в Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и дирекциите "Социално подпомагане", както и работата по тях, тъй като се касае за период преди началото на неговия мандат.

Мистерията около тройното убийство в хижа край прохода „Петроха“ се заплете още повече на 5-ти фверуари. Главният редактор на OFFNews Владимир Йончев, който е познавал лично убитите и множество пъти е посещавал въпросната хижа, говори за случая.

Той разкри, че убитите край хижа близо до прохода „Петрохан“ хора от т.нар. „Национална агенция за контрол на защитените територии“ чрез дронове са предотвратили няколко пожара в планината.

„Непрекъснато наблюдаваха района за бракониери. Нямам съмнения, че са се заяждали със съмнителни хора. Това обаче не ми се струва като причина за убийство, по-скоро са станали свидетели на нещо, което не е трябвало да видят. Напълно възможно е да са заснели нещо, а целта на пожара в хижата е унищожаване на записи от камерите“, казва Йончев.

Той определи издирвания – Ивайло Калушев, с когото е имал най-близък досег, като известна фигура в света на спелеологията.

Припомняме, че на 2 февруари 2026 г. в труднодостъпен район край бившата хижа „Петрохан“ беше подаден сигнал за опожарена постройка. Пристигналите на място спасителни екипи откриват на земята труповете на трима мъже. По телата са открити следи от огнестрелни рани, а наблизо е намерено и оръжието, с което според първоначалните данни мъжете са били простреляни. Няма засегнати очевидци на престъплението, но жители от района са чули изстрели вечерта преди телата да бъдат открити.

Разследващите работят по няколко версии – от умишлено убийство, ритуално престъпление до самоубийство. Нито една от тези версии не е официално потвърдена.

„Калушев беше основал форум за екстремни преживявания – основен канал за планинарите. Затвори го, когато членовете му започнаха да се карат, а не да си сътрудничат. По едно време беше взел един хан край Дряново с няколко приятели и обикаляше пещерите в района, живял е и в Мексико."

От прохода Петрохан чак до Искърското дефиле се намира най-красивата планина – Понор. Ходил съм стотици пъти в района. Там се намира най-голямата пещерна система. Регионът е подходящ за нерегламентиран лов, бракониерство на дърва и за „бране'“ на камъни за алпинеуми. Калушев винаги организираше курсове, възпитаваше любов и уважение към природата. Ако е имало хора, които не са го харесвали, то е било, че откриваше пещери, за които не казваше на мнозина. Основният смисъл за него беше да опази планината“, разказа още Йончев.

По думите му и тримата убити са били заможни. „Ивайло беше адвокат на голяма американска фирма, никога не е имал проблем с парите. Беше улегнал, зрял мъж. Дечо имаше счетоводна къща, а Пламен беше инструктор-водолаз. Тримата бяха в Мексико за известно време – изследваха подводни пещери. Ивайло беше будист, но беше и аскет. Сигурен съм, че не е извършил убийство, не бива да го изкарват педофил и неустойчив, това значи, че не се прави разследване, а очерняне. Вероятно е имало натиск върху него от няколко структури, преценил е, че ако се махне, ще предпази другите, но не е успял. Според мен в този сняг не е имало туристи, нито бракониери там в началото на февруари“, допълни разказа си журналистът. Освен това разкри, че Калушев се е занимавал с лагери по планинарство.

Организацията, обвързана с хижата, се нарича „Национална агенция за контрол на защитените територии“ – формално неправителствена структура, регистрирана през 2022 г. и декларирана като занимаваща се с природозащитна дейност. Нейните членове, включително тримата мъже, чийто тела бяха намерени край хижата, са били сред основателите ѝ.

През февруари 2022 г. между тази организация и Министерството на околната среда и водите (МОСВ) е сключено рамково споразумение за сътрудничество по опазване на природата в защитени територии, което разширяваше обхвата на дейности, които те можели да извършват – формулирани като регулаторни и контролни функции, които по закон са запазени за държавни структури и не могат да бъдат делегирани на НПО. Структурата не е държавен орган и няма лиценз за охранителна дейност.

Журналистът от Клуб Z Стефан Миланов отбеляза, че най-вероятно в хижата има записи и харддискове. „Не се знае с какво разполага разследването. Въпросът е дали става дума за двойно убийство и самоубийство или за друга от версиите. Главният прокурор трябва да говори с конкретика, не с филмови термини тип „Туин Пийкс“. На 12 и 13 януари 2022 г. убитите регистрират три дружества, а на 8 февруари вече подписват споразумението с МОСВ. Защо им е била спогодба, която не дава никакви права на новосъздадената агенция, нито носи вреди на ведомството? Едва ли всеки може да я получи“, коментира той.

Разследвания на държавни структури, включително ДАНС, са били насочени към дейността на тази организация още от преди няколко години, а проверките са изпращани и към прокуратурата. Това е свързано не само с естеството на природозащитната ѝ дейност, но и с начина, по който тя е организирала и контролирала територията около „Петрохан“, налагайки забрани за достъп, загради и охрана, както и присъствието на непълнолетни, за които се е твърдяло, че са на лагер.

Убийството край "Петрохан": Проверяват сдружение "Национална агенция за контрол на защитените територии"

В петък 6-ти февруари стана ясно, че детето на спелеолога Яни Макулев е в неизвестност и се предполага, че се намира заедно с издирвания след тройното убийство в района на прохода „Петрохан“ Ивайло Калушев. Информацията беше потвърдена от самия Макулев, като той уточни, че не разполага с данни за точното местонахождение на сина си.

По думите му последният контакт между тях е бил на 29 януари, когато момчето е било на морето. Детето е на 15 години, а оттогава телефонът му е изключен и връзка не е осъществявана. Макулев обясни, че не използва приложение за проследяване, но се надява всичко да е наред.

Спелеологът посочи, че не знае къде се намира синът му в момента, но допълни, че ориентировъчната им база е била в района на село Българене. След престоя си на морето момчето и Калушев не са се върнали там, а посоката им на движение остава неизвестна.

„Калушев по никакъв начин, пряко или косвено, не се е свързал с мен, за да каже, че са добре“, заяви Макулев.

Той разказа още, че веднага след като е научил за трагичния инцидент край Петрохан, е направил опит да се свърже с всички замесени, но телефоните им са били изключени.

Въпреки липсата на контакт, бащата изрази увереност, че синът му е в безопасност. По думите му няма данни за инцидент или непосредствена опасност, а той се надява в следващите дни да има развитие по случая и издирваните да се появят.

Междувременно от МВР съобщиха, че вече са провели беседа с Яни Макулев и че информацията, представена oт него днес не е нова.

"Продължава активното издирване на хората, съпричастни към дейността на неправителствената организация, стопанисвала хижа "Петрохан", съобщиха от ведомството.

От полицията призовават всички близки, роднини и приятели на издирваните лица да предоставят допълнителна информация за тях, ако разполагат с такава.

"МВР информира, че още в първите дни на разследването по случая "Петрохан" полицейски служители са провели беседа с родителя на едно от лицата, своевременно обявени за издирване. В този смисъл, направените по-рано днес изявления в ефира на национални телевизии по същество не са нова информация за служителите на МВР, заети с разследването на случилото се в района на хижа "Петрохан", допълниха от полицията.

"Компетентните структури на МВР продължават интензивната си работа по случая и по всички възможни версии", се казва още в съобщението.

Терзиев с нова версия за "Петрохан", познавал мъжете лично