Фотофиниш донесе на Тервел Замфиров първо олимпийско отличие за България

Той спечели бронза в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд

8 февруари 2026, 15:50
Източник: Getty Images

Т ервел Замфиров грабна първият олимпийски медал за България в Милано-Кортина. Той спечели бронза в паралелния гигантски слалом на алпийския сноуборд. След фотофиниш стана ясно, че българинът е надделял над словенеца Тим Мастняк.

Замфиров претърпя поражение на полуфиналите от 37-годишния кореец Ким Санкюм.  В четвъртфиналите българинът надделя над  Арно Годе от Канада, който отстрани Радослав Янков на осминафиналите. 

Тервел Замфиров
Тервел Замфиров Източник: БГНЕС/EPA

Тервел Замфиров е единственият българин с медал от Световно първенство, организирано от Световната ски федерация (FIS). Той е световен шампион от 2025 година в паралелния слалом при мъжете от първенството в Санкт Мориц, Швейцария. Четирикратен световен шампион за младежи до 21 г. от шампионатите в Банско 2023 г. (парелелен гигантски слалом) и в Закопане през 2025 г. и в двете дисциплини, както и в отборното първенство със сестра си Малена Замфирова.

През 2025 г. става и световен шампион за студенти (до 26 г.) от Университетските игри в Торино, Италия. На 18 януари 2026 г. постига и първия си успех в Световната купа по сноуборд като печели гигантския слалом в Банско.

Източник: NOVA    
Фотофиниш донесе на Тервел Замфиров първо олимпийско отличие за България

Фотофиниш донесе на Тервел Замфиров първо олимпийско отличие за България

