Принцеса Беатрис отказа поканата на Андрю за Коледа

П ринцеса Беатрис планира да прекара празниците в чужбина, отказвайки покани от баща си Андрю в Уиндзор и от краля в Сандрингам на фона на последните разкрития в скандала с Джефри Епстийн, предаде The Sun.

Тя се е изправила пред „дилема“, след като е била поканена да прекара Коледа с Андрю и Сара в имението в Уиндзор, както и да се присъедини към краля и останалите членове на кралското семейство в Сандрингам. Но 37-годишната Беатрис е отказала и двете покани, за да „избегне неудобство“, и вместо това ще отиде на ски с съпруга си Едо Мапели Моци и приятели.

Не е известно къде по-малката ѝ сестра, 35-годишната принцеса Юджини,ще прекара празниците, въпреки че се очаква да бъде с мъжа си Джак Бруксбанк.

Позорът на Андрю заради връзките му с Епстийн се задълбочи, след като бяха оповестени още документи от американските правосъдни власти. Вътрешен източник заяви: „С всичко, което се случи, той е много като Гринч. Тази година е ясно, че празничното настроение е малко.“

За първи път от 20 години, откакто се е нанесъл, братът на краля не е поставил украса пред Роял Лодж. Два венеца, които украсяваха портите на дома му миналата година, не са поставени през този празничен период. В имението няма и коледна елха, казват източници.

Беатрис е казала на приятели, че е била „измъчвана“ от „дърпането“ между поканите да бъде с кралското семейство в Сандрингам или с родителите си в изгнание в Роял Лодж. Един приятел каза: „Беатрис не иска да създава никакво неудобство и беше разкъсвана между лоялността към краля и родителите си. Ето защо заедно с Юджини са отишли в Бъкингамския дворец за предколеден семеен обяд. Тя оценява начина, по който кралят и Уилям са се грижили за нея през всичко, което се случва с Андрю и Сара. Не искаше да изглежда, че пренебрегват някого, затова беше по-лесно да празнува с приятели.“

Тази година ще бъде последната Коледа за бившите херцог и херцогиня на Йорк в Роял Лодж, след като кралят им отне титлите. Даден им е едногодишен срок да се изнесат и се предполага, че логистиката по преместването може да отнеме още няколко месеца. Кралят ще финансира новия живот на Андрю, включително осигуряването на дом в имението си в Сандринхам.

Имотът се нуждае от основен ремонт, преди Андрю да може да се нанесе. Бившата му съпруга Сара (66 г.), която е живяла с него в Роял Лодж, се твърди, че търси собствено частно жилище на друго място.

Докато Андрю и Сара са загубили титлите си, Беатрис и Юджини остават принцеси и източници твърдят, че крал Чарлз е привързан и към двете си племенници.

От Бъкингамския дворец отказаха коментар.