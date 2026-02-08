България

Златната хроника на България: Пътят към седемте ни медала от Зимни олимпийски игри

Последният ни медал бе дело на Евгения Раданова - сребро в шорттрека на 500 м от Игрите в Торино през 2006 г.

8 февруари 2026, 17:33
Т ервел Замфиров зарадва цяла България днес, след като завоюва бронзов медал в паралелния гигантски слалом в Милано-Кортина!

Фотофиниш донесе на Тервел Замфиров първо олимпийско отличие за България

Той сложи край на 20-годишното ни чакане за медал от Зимни игри, след като надви Тим Мастнак от Словения с драматичен фотофиниш. Последният ни медал бе дело на Евгения Раданова - сребро в шорттрека на 500 м от Игрите в Торино през 2006 г.

Отличието на Тервел е седмо за България от Зимни олимпийски игри.

Ето и кои са останалите шест:

  • Иван Лебанов, бронз, ски бягане, 30 км., 1980 г., Лейк Плесид  
  • Екатерина Дафовска, злато, биатлон, 15 км., 1998 г., Нагано  
  • Евгения Раданова, сребро, шорттрек, 500 м., 2002 г., Солт Лейк 
  • Евгения Раданова, бронз, шорттрек, 1500 м., 2002 г., Солт Лейк 
  • Ирина Никулчина, бронз, биатлон, преследване 10 км., 2002 г., Солт Лейк 
  • Евгения Раданова, сребро, шорттрек, 500 м., 2006 г., Торино 
  • Тервел Замфиров, бронз, сноуборд, паралелен гигантски слалом, 2026, Милано-Кортина.
