Златната хроника на България: Пътят към седемте ни медала от Зимни олимпийски игри

Т ервел Замфиров зарадва цяла България днес, след като завоюва бронзов медал в паралелния гигантски слалом в Милано-Кортина!
Фотофиниш донесе на Тервел Замфиров първо олимпийско отличие за България
Той сложи край на 20-годишното ни чакане за медал от Зимни игри, след като надви Тим Мастнак от Словения с драматичен фотофиниш. Последният ни медал бе дело на Евгения Раданова - сребро в шорттрека на 500 м от Игрите в Торино през 2006 г.
Отличието на Тервел е седмо за България от Зимни олимпийски игри.
Ето и кои са останалите шест:
- Иван Лебанов, бронз, ски бягане, 30 км., 1980 г., Лейк Плесид
- Екатерина Дафовска, злато, биатлон, 15 км., 1998 г., Нагано
- Евгения Раданова, сребро, шорттрек, 500 м., 2002 г., Солт Лейк
- Евгения Раданова, бронз, шорттрек, 1500 м., 2002 г., Солт Лейк
- Ирина Никулчина, бронз, биатлон, преследване 10 км., 2002 г., Солт Лейк
- Евгения Раданова, сребро, шорттрек, 500 м., 2006 г., Торино
- Тервел Замфиров, бронз, сноуборд, паралелен гигантски слалом, 2026, Милано-Кортина.