Златната хроника на България: Пътят към седемте ни медала от Зимни олимпийски игри

Т ервел Замфиров зарадва цяла България днес, след като завоюва бронзов медал в паралелния гигантски слалом в Милано-Кортина!

Фотофиниш донесе на Тервел Замфиров първо олимпийско отличие за България

Източник: БГНЕС

Той сложи край на 20-годишното ни чакане за медал от Зимни игри, след като надви Тим Мастнак от Словения с драматичен фотофиниш. Последният ни медал бе дело на Евгения Раданова - сребро в шорттрека на 500 м от Игрите в Торино през 2006 г.

Отличието на Тервел е седмо за България от Зимни олимпийски игри.

Ето и кои са останалите шест: