К ралицата на Йордания Рания отново превърна дипломатическа среща на високо равнище в урок по стил и невербална комуникация. Сцената бе дворецът „Ал Хусейния“ в Аман, където кралицата и крал Абдула II бяха домакини на държавна вечеря в чест на президента на Узбекистан Шавкат Мирзийоев и първата дама Зироат Мирзийоева.

На 56 години и вече баба за четвърти път, Рания показа защо остава един от водещите модни ориентири сред съвременните монархии, като избра дълга рокля в нюанс шоколадово кафяво със скъпоценни бродерии. Пред авторката Мириам Нунес дел Боске докторът по история и експерт по кралски протокол и модна дипломация Мерседес Лянса-Комас разчита скритите послания зад този нетипичен за големите държавни приеми избор.

الملكة رانيا تنشر جانبا من حفل العشاء الذي أقيم في قصر الحسينية على شرف الرئيس الأوزبكي وعقيلته #الأردن #هنا_المملكة https://t.co/BAhiGrEKN1 — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) November 24, 2026

Анатомия на една рокля бижу

Далеч от ярките цветове или металическите материи, обичайни за вечерните приеми, кралица Рания заложи на дълбокия нюанс на кафявото еспресо - цвят, който доминира в съвременната висша мода. Моделът с дължина до земята се отличава с прецизна конструкция: горната част е с фин диагонален драпиран ефект, който се събира в тънък сатенен колан в същия тон, подчертаващ талията, преди да премине в разкроена пола с панели, придаваща движение и тържественост.

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Основният акцент обаче е в горната част на дрехата. Овалното деколте включва полупрозрачен панел от телесен тюл, обсипан с камъни, кристали и дребни флорални и звездни мотиви в бронзово и кехлибарено, които създават ефект на вградено колие.

الملكـة رانيــا عبر إنستغرام : مع جلالة الملك مساء أمس خلال العشاء الذي أُقيم في قصر الحسينية على شرف ضيفينا العزيزين، رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف والسيدة الأولى زيروات ميرضيائيفا #الأردن #التلفزيون_الأردني #أوزبكستان https://t.co/G13RDJhhuo — Jordan TV-التلفزيون الأردني (@JrtvMedia) November 24, 2026

Тази ръчна изработка продължава и в късите буфан ръкави с романтично излъчване, завършени в долния край с тънки висящи ленти от мъниста, които се движат при всеки жест. Кралицата допълни визията с малка твърда чанта тип minaudière в антично злато с верижка, дълги диамантени обеци с геометрична форма, диамантени гривни и прическа до раменете с медени отблясъци.

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Присъдата на експерта: „Разрушава десетилетия дипломатическа скованост“

Според Мерседес Лянса-Комас тази визия е учебникарски пример за адаптиране на кралския етикет към съвременната дипломация.

„Първото, което прави впечатление от гледна точка на протокола, е съзнателният отказ от черното или от основните цветове. На държавна вечеря с Узбекистан - страна с изключително богата текстилна традиция по Пътя на коприната - изборът на шоколадово кафяво с медени бродерии е майсторски ход, с който институционалният акцент се отстъпва на гостуващата първа дама, без да се губи и частица величие“, обяснява специалистката.

الملكة رانيا العبدالله تشارك صورة رسمية مع جلالة الملك من قصر الحسينية عقب عشاء تكريم رئيس أوزبكستان #عاجل https://t.co/BUuOqi2ANZ — Roya News (@RoyaNews) November 24, 2026

Анализаторът обръща внимание и на липсата на ордени и тиари: „Тъй като става дума за официална вечеря в по-камерен формат в сравнение с европейските гала балове с тиари, Рания заменя големите династични бижута с бродирано илюзионно деколте, което озарява лицето. Но най-интересен е скритият детайл в ръкавите ѝ: онези малки ленти с мъниста, които падат под ръката, разрушават десетилетия дипломатическа скованост и внасят почти бохемска лекота, смекчаваща строгостта на титлата“.

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Според Лянса-Комас винтидж чантата със златни камъни допълва посланието за уважение към занаятчийството и премерен лукс.

الملكة رانيا عبر إنستغرام: مع جلالة الملك مساء أمس خلال العشاء الذي أُقيم في قصر الحسينية على شرف ضيفينا العزيزين، رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف والسيدة الأولى زيروات ميرضيائيفا #الأردن #أوزبكستان #هنا_المملكة https://t.co/WlQX4F6Mv4 — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) November 24, 2026

Тиха дипломация

С появата си в Аман кралица Рания затвърждава начина, по който гардеробът ѝ работи като продължение на нейната обществена роля. Тя съчетава изискванията за благоприличие на своя ранг - с покрити рамене и пълна дължина - със съвременна естетика, която намира отзвук по света. Както обобщава д-р Лянса-Комас, визията показва, че истинската кралска елегантност се крие в премерените детайли.