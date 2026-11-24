„Български пощи“ изплащат коледната помощ от 23 ноември до 23 декември.

Над 360 000 пенсионери са сред получателите.

Помощта се отпуска служебно. За част от семействата с настанени деца правилникът предвижда декларация за начина на плащане.

От 23 ноември хората, които получават коледната помощ в пощенски клон, могат да вземат своите 50 евро. Агенцията за социално подпомагане (АСП) съобщи, че е начислила помощта на 513 432 души, а общата сума за изплащане е 25 671 600 евро.

Около 290 000 души вече са получили парите по банков път, съобщи социалният министър Наталия Ефремова на 21 ноември. Помощта се изплаща по начина, който получателят е заявил за съответната социална помощ. Ако помощта за отопление с твърдо гориво е преведена направо на доставчика, коледните 50 евро могат да се вземат от пощенския клон по настоящ адрес.

Започва изплащането на коледните добавки от 50 евро

Кой получава коледната помощ

Над 360 000 от получателите са пенсионери. Социалният министър посочи, че това са пенсионери с доходи под линията на бедност, която за 2026 г. е 390,63 евро. Сред правоимащите са и хората, които получават месечни, целеви или еднократни социални помощи, одобрените за помощ за отопление за този сезон и семействата, които получават месечна помощ за дете с трайно увреждане.

АСП посочва още семействата на над 2000 деца без право на наследствена пенсия, които получават месечна помощ на това основание, както и над 600 военноинвалиди и военнопострадали. Право имат и подпомаганите от АСП ветерани от войните, децата, настанени при роднини, близки или в приемни семейства, както и младежите до 21 години, които за първи път напускат резидентна грижа или приемно семейство и получават месечна целева помощ за преминаване към самостоятелен живот.

Започва изплащането на коледните добавки

Кога се подава декларация

АСП отпуска коледните 50 евро служебно. Ако човек има право на помощта по няколко основания, получава сумата веднъж. Например при одобрена помощ за отопление и месечна социална помощ коледното плащане е едно.

Ако за дете, настанено при роднини, близки или в приемно семейство, досега не са предоставяни социални, семейни или помощи по реда за закрила на детето, семейството подава декларация в свободен текст в дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес. В нея посочва как иска да получи парите.

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Празничната помощ се предоставя всяка година през март и ноември. Размерът ѝ се определя с държавния бюджет и може да остане същият или да се увеличи спрямо предходната година. Получените 50 евро не се броят за доход при отпускане на социални и семейни помощи, помощи за хора с увреждания и помощи по Закона за закрила на детето.

И инфлационният чек е по 50 евро. За хората, които още не са го взели в пощата, АСП е обявила отделни срокове за получаване - от 16 до 26 ноември и от 15 до 23 декември.