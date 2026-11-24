Н арушители са проникнали в дома на принц Уилям и Кейт Мидълтън в кралското имение Сандрингам, което предизвика сериозна тревога около сигурността им, съобщиха медиите във вторник.

Просторният имот с 10 спални в имението Сандрингам, подарен на двойката като сватбен подарък от покойната баба на Уилям - кралица Елизабет II, е станал обект на посегателство в понеделник, пише New York Post.

Уилям, Кейт и трите им деца - Джордж, Шарлот и Луи, не са се намирали в дома си в Източна Англия по време на взлома, а са били в резиденцията си в Уиндзор, се посочва в информацията.

Intruders break into Prince William and Kate Middleton's estate gifted to them by Queen Elizabeth II https://t.co/rO7WF2WjZi https://t.co/anPdJ7DxUi — New York Post (@nypost) November 24, 2026

Пробивът в сигурността идва по-малко от година след като мъж беше осъден за това, че на два пъти е проникнал на територията на двореца Кенсингтън в Лондон, където семейството също има резиденция, броени дни преди Коледа.

39-годишният Дерек Игън получи присъда от 32 седмици затвор през януари, след като прескочи оградата на 21 и 23 декември 2025 г.

Имението Анмър Хол не е основната резиденция на кралската двойка. Те се нанасят за първи път в къщата в грузински стил през 2015 г., когато Уилям работи като пилот в спешната въздушна помощ на Източна Англия.

Източници, близки до Кейт, по-рано споделиха пред списание "Пийпъл", че тя се чувства най-много у дома си именно в Анмър Хол. Имотът се намира в близост до мястото, където живее опозореният чичо на Уилям - Андрю Маунтбатън-Уиндзор. Изпадналият в немилост бивш член на кралското семейство продължава да е обект на полицейско разследване заради твърдения, че е споделял поверителни търговски документи със своя приятел педофил Джефри Епстийн.

Prince William and Kate Middleton’s Sandringham estate broken into in major security breach https://t.co/vlQp89LwYW https://t.co/tLBpFJfINh — New York Post (@nypost) November 24, 2026

Семейството прекара в изолация в това имение по-голямата част от пандемията от COVID-19.

Сред останалите резиденции на Уилям и Кейт са имотите Аделаида Котидж и Форест Лодж в графство Бъркшър. Семейството живее във Форест Лодж от есента на 2025 г.

От двореца Кенсингтън не са коментирали случая.