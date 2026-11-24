П резидентът на Украйна Володимир Зеленски обяви, че специалните представители на президента на САЩ Доналд Тръмп - Джаред Кушнер и Стив Уиткоф, настояват за "възможно най-бързо“ сключване на споразумение за прекратяване на войната на Русия срещу Украйна и биха искали това да стане до януари.

Зеленски: Никакви нови изисквания към Украйна в мирните преговори

Зеленски посочи пред "Блумбърг", че Украйна ще се бори за значителен пакет военна помощ от САЩ и по-строги санкции срещу Русия, ако не бъде сключено мирно споразумение, приемливо за Киев, предава "Фокус".

"Нивото на подкрепата за Украйна и санкциите трябва да бъде такова, че да се превърне в ясен сигнал за руснаците. Време е да седнем на масата за преговори и да прекратим войната“, подчерта Зеленски.

Зеленски: Ще работим под лидерството на Тръмп

Украинският президент поясни, че Кушнер и Уиткоф настояват за сключване на мирно споразумение в идеалния случай - до януари.