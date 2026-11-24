Комисията одобри на второ четене до 500 евро по-малко данък за едно дете, до 1000 евро за две и до 1500 евро за три и повече.

В новото облекчение за детско развитие влизат и занимания по култура и изкуство, логопедична и психологическа подкрепа.

Предстои окончателно гласуване в пленарната зала. Проектът предвижда промените да влязат в сила от 1 януари 2027 г.

Бюджетната комисия прие на второ четене по-високи данъчни облекчения за отглеждане на деца. Депутатите разшириха и обхвата на новото облекчение за детско развитие, като включиха в него разходите за логопед, психологическа подкрепа и занимания в областта на културата и изкуството.

Промените са част от законопроекта на Министерския съвет за данъците върху доходите на физическите лица. Комисията подкрепи и поетапно увеличение на облекчението за хора с намалена работоспособност.

Колко данък ще могат да си върнат родителите

За едно дете максималната сума, която родителите могат да си върнат, се увеличава от 306,78 на 500 евро. За две деца тя нараства от 613,55 на 1000 евро, а за три и повече деца от 920,33 на 1500 евро. Облекчението за дете с увреждане ще намалява данъка с до 1200 евро при сегашни 613,55 евро.

Тези суми отразяват намалението на данъка при ставка от 10%. В законопроекта са записани сумите, с които се намалява годишната данъчна основа: 5000 евро за едно дете, 10 000 евро за две, 15 000 евро за три и повече и 12 000 евро за дете с увреждане. Запазва се възможността облекченията да се ползват авансово през работодателя.

Какво беше одобрено при първото четене в комисията

За доходите от 2026 г. важат сегашните размери, включително когато годишната декларация за тях се подава през 2027 г.

Кои разходи за детско развитие добави комисията

По предложение на Антон Кутев и депутати от „Прогресивна България“ в обхвата на облекчението влизат и заниманията в областта на културата и изкуството. Комисията одобри и изискването родителите да описват в декларацията документите, с които доказват разходите.

По предложение на Владислав Панев и депутати от „Демократична България“ текстът изрично включва кинезитерапия, скрининг и оценка на детското развитие, логопедична и психологическа подкрепа. Добавени са и физически занимания за профилактика и корекция на гръбначни изкривявания, нарушения на опорно-двигателния апарат и наднормено тегло.

Облекчението обхваща действително направени и документирани разходи за деца под 18 години. От годишната данъчна основа ще могат да се приспадат до 2000 евро за едно дете, до 4000 евро за две и до 6000 евро за три и повече. При ставка от 10% това означава до 200, 400 или 600 евро по-малко данък, ако семейството има достатъчно допустими разходи и изпълнява условията.

Какви разходи за спорт, уроци и здраве обхваща мярката

Още при първото четене въпросът как ще се доказват разходите предизвика дебат.

„Сега ги предупреждаваме да си пазят документите на годишна база. Нищо няма да им попречи да ги задържат при себе си, ако им ги поискат“, казва пред NOVA Христо Иванов, ръководител на школа по народни танци в Монтана.

По-високо облекчение при намалена работоспособност

Комисията прие и предложението на Мария Тодорова и депутати от „Прогресивна България“ за хората с 50% или повече намалена работоспособност. Сега годишната им данъчна основа се намалява с 4049,43 евро. Предвидените нови размери са 5280 евро през 2027 г., 6660 евро през 2028 г. и 8100 евро през 2029 г. При доходи от трудов договор месечното намаление на данъчната основа ще бъде съответно 440, 555 и 675 евро.