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У краинският президент Володимир Зеленски публикува в социалните мрежи видеокадри, за които заявява, че показват ударите с морски дронове по руски плавателни съдове край бреговете на Либия в неделя, 22 ноември. Според държавния глава при операцията са използвани седем морски дрона украинско производство, като при атаката е потопен руски военен кораб, а вторият удар е бил насочен срещу товарен кораб, използван за превоз на оръжие.

Кадри, потвърдени от BBC, показват пламнал кораб в пристанището на Бенгази. В изявлението си в понеделник, 23 ноември 2026 г., Зеленски уточни, че поразените цели са руската корвета „Меркурий“ и товарният кораб MV Angara.

An exemplary Ukrainian operation in response to Russia’s war. I thank the warriors of the Security Service of Ukraine and all our Defense Forces of Ukraine who took part in carrying out these tasks. I received detailed briefings on the operation’s steps yesterday and today – the targets we set were achieved. It all took place off the coast of Libya. Our warriors deployed seven Ukrainian-made naval drones. Despite all the enemy’s efforts to counter the attack, the Russian corvette Merkury was sunk. It’s one of their newest ships, commissioned in 2023, during the full-scale war. A Ka-27 combat helicopter was also destroyed along with the corvette. Our second target was the Russian dry cargo vessel MV ANGARA, which the enemy used to transport weapons. Result: target hit. We continue our operations in designated waters. We are responding to Russia’s aggression. We are developing Ukrainian weapons. Glory to Ukraine! — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2026

Местното здравно министерство в Либия съобщи, че е приело ранени хора от търговски кораб, поразен край брега, като към момента не е ясно дали става дума за същия плавателен съд, за който Украйна пое отговорност. След ударите Кремъл предупреди за „ескалация на напрежението в региона“, но отказа да коментира директно самите атаки в Либия.

Ударите в Средиземно море идват на фона на зачестили атаки срещу руски кораби и логистични вериги - включително инцидент с руския товарен кораб Sparta II във Финския залив ден по-рано. Нарастващата география на тези действия засилва опасенията, че войната в Украйна, наближаваща пет години от пълномащабното нахлуване на Русия, придобива все по-отчетлив извънрегионален и морски характер.

Какво се случи край Либия и във Финския залив?

В ранните часове на неделя, 22 ноември, руската корвета „Меркурий“ от клас „Стерегущий“ е била поразена във военноморската база в Бенгази, Източна Либия, докато е зареждала гориво и провизии на път обратно към Русия. Сателитни снимки показват силен дим и преобърнат и потънал корпус, от който над водата стърчи само носовата част. Зеленски потвърди потопяването на кораба и заяви, че при удара е унищожен и военен хеликоптер Ка-27, разположен на борда.

Според оценки, цитирани от Newsweek, корветата е въведена на въоръжение в руския флот през 2023 г. и се оценява на около 200 милиона долара. Подобни кораби са предназначени основно за борба с подводници и надводни цели. Вторият посочен от Зеленски удар е бил насочен срещу сухия товарен кораб MV Angara.

Ден по-рано, в събота, руският товарен кораб Sparta II беше ударен от дронове във Финския залив, подпали се и се отклони във финландски води. Всички 16 членове на екипажа бяха евакуирани, като един човек е леко пострадал. Руските власти съобщиха за два дрона в международни води, а финландските военни прецениха, че ударът вероятно е нанесен от Украйна, макар Киев да не е поел официално отговорност конкретно за този епизод.

Защо морските дронове са толкова трудни за прехващане?

Украйна не разполага с голям надводен флот от тежки военни кораби, но развива и използва далекобойни ракети, въздушни и безекипажни морски апарати, за да нанася удари по руски цели далеч от фронтовата линия – включително на над 1600 километра (над 1000 мили) от южния фронт в Украйна, както е в случая с Бенгази.

Морските дронове действат като безекипажни ударни платформи и се движат много ниско над водната повърхност. Това затруднява руската противовъздушна и морска отбрана, тъй като апаратите често се сливат с отраженията на вълните и морската среда на радарите, а разходите за тях са значително по-ниски от стойността на поразените кораби. Ударите идват в момент, когато Русия засилва масираните въздушни атаки срещу енергийната инфраструктура, мостовете, черноморските пристанища и граждански обекти в Украйна, а Киев отвръща с удари по енергийни и логистични цели.

Как реагираха Либия, ООН и Русия?

Освен предупреждението на Кремъл за „ескалация на напрежението в региона“, инцидентът в Бенгази предизвика остра реакция и в разпокъсаната политически Либия, която от свалянето на Муамар Кадафи през 2011 г. е разделена между признатото от ООН правителство в Триполи и съперничещата му администрация на изток, свързвана с Москва.

Източната администрация осъди атаката като нарушение на суверенитета на страната и поиска международно разследване чрез ООН, заявявайки, че няма да допусне либийските пристанища и териториални води да бъдат превръщани в арена за уреждане на сметки или износ на външни конфликти. Садам Хафтар, син на командващия източните сили Халифа Хафтар, призова за поставяне на националния интерес над политическите спекулации. Признатото от ООН правителство в Триполи също изрази загриженост от рисковете при въвличането на граждански пристанища и съоръжения в чужди конфликти.

Мисията на ООН за подпомагане в Либия (UNSMIL) изрази сериозна загриженост и настоя за незабавно, независимо и прозрачно разследване, подчертавайки, че страната не може и не бива да става бойно поле за външни конфликти. По-рано, през септември, либийски власти отрекоха публикации на CNN, че са позволили на Украйна да използва военна база в Северозападна Либия за пускане на дронове срещу кораби от т.нар. „сенчест флот“ на Русия, чрез който Москва заобикаля западните санкции.

Означава ли това географско разширяване на войната?

Според данни, обобщени от Al Jazeera, през ноември са били атакувани най-малко четири руски плавателни съда, включително „Меркурий“, MV Angara и Sparta II, а през предходната седмица финландските военни са засекли удар по руски военен кораб във Финския залив. През март руски танкер за втечнен природен газ потъна край бреговете на Либия след атака, за която Москва обвини Украйна, а през декември 2025 г. Киев пое отговорност за удар по свързан с Русия танкер в Средиземно море.

Анализаторът по отбрана и стратегически изследвания Алексей Муравев от Университета „Едит Кауън“ посочва пред Al Jazeera, че Средиземно море вече се е превърнало във външен театър на морски операции. По думите му поразените съдове край Либия и във Финския залив вероятно са участвали в превоз на военна техника или доставки към Африка – включително в подкрепа на руския „Африкански корпус“, действащ редом с приятелски на Москва власти.

Муравев отбелязва, че потопяването на корвета като „Меркурий“ отслабва руските военноморски способности, но предупреждава, че Финският залив е особено чувствителна зона заради близостта на руски и натовски сили, което повишава риска от ескалация и създава допълнителни рискове за глобалното корабоплаване.