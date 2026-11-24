У бийството на президента на САЩ Джон Ф. Кенеди предизвиква мощни сътресения в цялата страна и бележи първия случай, в който национална трагедия се разгръща пред очите на обществото в епохата на телевизията, пише People.

Кенеди е прострелян смъртоносно на 22 ноември 1963 г., докато пътува в кортеж през Далас, Тексас, заедно със съпругата си Джаки, губернатора на Тексас Джон Конъли и неговата съпруга Нели Конъли. Докато откритата им лимузина завива към площад „Дийли“ в центъра на Далас, Лий Харви Осуалд открива огън с пушка от прозорец на шестия етаж на сградата на Тексаското училищно книгохранилище.

Филм за убийството на Кенеди може да докаже втори стрелец

Осуалд произвежда три изстрела, два от които улучват Кенеди. Вторият изстрел поразява президента в главата и се оказва фатален, сочат официалните заключения на Комисията „Уорън“, разследвала атентата.

Над 70 часа ефир без реклами

В дните след покушението страната потъва в траур. Отразяването на събитията става денонощно, а трите най-големи американски телевизионни мрежи по онова време - ABC, NBC и CBS – спират всички реклами, за да излъчват непрекъснати новинарски емисии в продължение на повече от 70 часа, съобщава The New York Times.

Очевидец на стрелбата: Робърт Кенеди бил в „делириум“, влачен от охраната

Този безпрецедентен момент както в историята на телевизията, така и в американската история, е разгледан от автора Гари Бърман в книгата му „100 години смях: Американската комедия през ХХ век“ (100 Years of Laughter: American Comedy in the Twentieth Century).

„Разходите за специалното новинарско отразяване на NBC и CBS се оценяват на близо 4 милиона долара от отменени реклами“, пише Бърман и отбелязва, че тази сума се равнява на над 39 милиона долара днес. По думите му стойността на отменените реклами за ABC е била „малко по-ниска“, а трите телевизионни мрежи така и „не са успели да възстановят“ голяма част от изгубеното през този период.

Разгадан ли е митът за „магическия куршум“ около убийството на Кенеди?

Как трагедията парализира Холивуд

Бърман проследява и отражението на националната трагедия върху развлекателната индустрия. Един от примерите е драматургът Нийл Саймън, който в деня на атентата е имал насрочена среща с киностудиото Paramount Pictures, за да представи идеите си за „Боси в парка“ и „Странната двойка“. Новината за убийството отменя срещата.

Седмица по-късно от Paramount проявяват интерес да опитат отново. Когато агентът му Ървинг „Суифти“ Лазар му съобщава за предложението, Саймън отговаря: „Ървинг, как мога да говоря за смешна идея пред когото и да било в такъв момент? Нямам сили за това, а и колко възприемчиви биха били те?“.

16 юли: Денят, в който човечеството открадна огъня на боговете

Според книгата Лазар му отвърнал: „Това е Холивуд, хлапе. Те могат всичко“. Агентът го подкрепил, отишъл с него на срещата и казал на ръководителите на студиото: „Нийл не искаше да идва днес и всички можем да го разберем. Но животът продължава. Разкажи им идеята, хлапе“.