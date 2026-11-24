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П артиите от опозицията реагираха с критики към управляващите, след решението на Европейската комисия да се премине към следващия етап от процедурата по свръхдефицит срещу България, което може да доведе до глоба от близо 25 млн. евро и замразяване на плащания от европейски фондове.

ЕК иска глоба от близо 25 млн. евро за България заради дефицита

От ГЕРБ-СДС определиха решението като знак за загуба на доверие към българското правителство, от „Демократична България“ заявиха, че са предупреждавали за подобно развитие, а от „Продължаваме Промяната“ поискаха оттегляне и преработване на бюджетните закони. „Възраждане“ от своя страна оспори препоръките на ЕК за ограничаване на разходите, предава NOVA.

Теменужка Петкова от ГЕРБ-СДС определи позицията на Европейската комисия като изключително лош сигнал за страната. Според нея Брюксел е свалил доверието си от българското правителство заради неизпълнението на мерките по процедурата за свръхдефицит.

„Европейската комисия казва, че случаят на България е особено тежък случай по отношение на неизпълнението на мерките, свързани с процедурата по свръхдефицит. Това не означава нищо друго, освен снемане на доверието от страна на Европейската комисия спрямо правителството на България”, заяви депутатът.

Петкова обвини управляващите, че са допуснали най-неблагоприятния сценарий за публичните финанси, въпреки предупрежденията на ГЕРБ за последиците от процедурата.

Ивайло Мирчев от „Демократична България“ също заяви, че партията е предупреждавала за възможността България да бъде санкционирана, но правителството е отхвърляло подобен сценарий. По думите му предложението на ЕК трудно може да бъде блокирано, тъй като за това ще е необходимо против него да гласуват две трети от Европейския съвет.

Мирчев подчерта, че размерът на глобата не е най-същественият проблем, а негативният сигнал за надеждността на България като партньор в еврозоната.

„Страна в еврозоната, която не спазва ангажиментите си, която не спазва фискална дисциплина, която не прави нищо, за да си подреди бюджета. Това е големият проблем. Това е недоверие към правителството”, заяви Мирчев.

Председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев определи позицията на Брюксел като „звучен шамар“ за правителството. Според него тя потвърждава критиките на партията към проектобюджетите за 2026 и 2027 г.

„Заради некадърността на правителството и на финансовия им екип България ще трябва да плати 25 милиона евро глоба. Тези пари не се намериха, за да може да се оправят заплатите на лекарите. Цялата българска икономика и общество страдат заради некомпетентността на това правителство”, коментира той.

Василев призова Министерството на финансите и Министерския съвет да оттеглят трите бюджетни закона, които все още не са приети на първо четене, да ги преработят и да внесат нов вариант.

От „Възраждане“ също коментираха решението, но с различна оценка за препоръките на ЕК. Депутатът Димо Дренчев заяви, че според Брюксел правителството ограничава разходите твърде бавно, но допълни, че повече от 10 държави в ЕС също са в процедура по свръхдефицит.

Той предупреди, че рязкото намаляване на разходите може да доведе до рецесия. Според него проектобюджетът предвижда увеличение на разходите с около 10%, докато препоръката на ЕК е за малко над 4%. Дренчев настоя управляващите да преразгледат бюджета за 2027 г. и разкритикува решението да се увеличават данъците, за да се финансират по-високи социални разходи.

„Препоръчвам и на нашето правителство, и на тези в Страсбург да послушат европейските граждани, както и да видят за какво са всички протести в Италия, Франция и Германия. Нека бъдем по-прагматични, да намалим разходите по Зелената сделка, която се вижда, че вече не се възприема от никого освен от ЕС, и да се грижим повече за собствените си граждани - и българското правителство, и европейските институции”, каза той.