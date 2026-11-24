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Е вропейската комисия препоръча България да премине към следващия етап от процедурата за прекомерен бюджетен дефицит, след като е преценила, че страната ни не е предприела ефективни действия в отговор на препоръките за коригиране на дефицита.

Това става ясно от есенния пакет на европейския семестър за 2027 г., приет от ЕК.

Предлага се на Съвета на ЕС да установи с решение, че България не е изпълнила необходимите мерки съгласно процедурата.

От ЕК не виждат достатъчно усилия за намаляване на разходите. Настоящите препоръки са свързани с дефицита за 2026 година, който надхвърля с 2,3 процентни пункта границата от 3%.

ЕК започва процедура срещу България за прекомерен дефицит

Днес ЕК препоръча глоба от 0,02% от БВП за България или близо 25 млн. евро на всеки 6 месеца, считано от миналия юни. Освен това се предвижда замразяване на средства от еврофондовете. Ако неизпълнението продължи Съветът на ЕС може да наложи максималния размер на глобата от 0,05% от БВП или близо 65 млн. евро

В същата ситуация е и Унгария. В момента процедура за прекомерен дефицит се прилага спрямо общо 10 държави членки, сред които са още Австрия, Белгия, Финландия, Франция, Италия, Полша, Румъния и Словакия.

В оценката си за България Комисията отбелязва, че мерките за фискална консолидация, заложени в проекта на бюджетен план за 2027 г. и обявени от българските власти, биха допринесли за коригирането на прекомерния дефицит. Очаква се обаче да бъде определена нова корективна траектория за нетните разходи на страната за периода от 2027 г. нататък.

ЕК изпрати забележки до България заради прекомерния дефицит

България ще бъде подложена и на задълбочен преглед за наличие на макроикономически дисбаланси. ЕК посочва няколко причини за това - нарастващ дефицит по текущата сметка, бързо влошаване на ценовата конкурентоспособност и силно поскъпване на жилищата, съчетано със значителен обем кредити за домакинствата.

Проверката ще бъде извършена през първата половина на 2027 г. Въз основа на резултатите Комисията ще представи оценката си за макроикономическите дисбаланси в пролетния пакет на европейския семестър за следващата година.

През пролетта на 2027 г. ЕК ще направи и нова оценка на спазването на фискалните правила от държавите членки. Тя ще се основава на отчетните данни за 2026 г., пролетната икономическа прогноза и годишните доклади за напредъка, които страните трябва да представят през април.

Въпреки че Комисията отчита потенциален принос на планираните бюджетни мерки за овладяване на дефицита, препоръката за преминаване към следващ етап на процедурата показва, че досегашните действия на България не са счетени за достатъчни.